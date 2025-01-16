Düelloda ipler gerildi! Adaya veda eden isim belli oldu

Survivor'da Göksu ile Merve'nin düellosunda tansiyon bir anda yükseldi. Merve düello sırasında yandan yapılan müdahalelere sinirlendi. Asena'nın bench'ten Merve'yi tahrik etmesi ve Senem'in de destek çıkması olayları iyice büyüttü.

KAZANAN KIRMIZI TAKIM OLDU

All Star ile Gönüllüler arasındaki müthiş mücadeleyi All Star 12-9 kazanarak rahat bir nefes aldı. Tartışmalarla dolu geçen mücadelede kazanan Kırmızı Takım oldu.

SURVIVOR’DA TANSİYONLAR GERİLDİ

Asena bench'ten Merve için "İnşallah atamazsın inşallah elenirsin" diye yüksek sesle bağırınca arkadaşları müdahale etmeye çalışırken Asena bağırmaya devam etti.

Merve atışı yapamayınca Asena'nın üzerine gidip "Senin ağzınla burnunun yerini değiştiririm" diyerek bağırmaya başladı.

SURVİVOR 2025'E VEDA EDEN İSİM BELLİ OLDU

Merve o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı ve "Çok düştüm ama sonradan toparladım olmadı. Survivor'a doğrucu bir karakter olmuyormuş. Bu kadar erken eleneceğimi düşünmüyordum. Burada psikolojik bir savaş veriyorsunuz. Çok mücadele ettim. Göksu'yu da çok seviyorum. Ama Asena'yı hiç sevmiyorum içimde kalmasın" şeklinde konuştu.