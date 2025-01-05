Düelloyu kim kaybetti? Survivor 2025'e veda eden ilk yarışmacı belli oldu!

Survivor All Star'da 4 Ocak 2025 tarihli ödül oyununda kazanan takım All Star oldu. İki takımın da kıyasıya mücadele ettiği ödül oyunu, izleyicilerin nefesini kesti. Haftanın dokunulmazlık ve düello oyunlarının ardından, yarışın heyecanı ödül oyunu ile sürdü. Peki, 4 Ocak 2025 Survivor All Star kim elendi? İşte tüm merak edilenler…

ÖDÜL OYUNUNU ALL STAR TAKIMI KAZANDI

Ödül oyunu, Survivor 2025 Ünlüler-Gönüllüler arasında gerçekleşti. Mücadele sonucunda kazanan All Star ekibi oldu. All Star takımı ödül olarak poğaça kazandı.

İLK ELENEN İSİM BELLİ OLDU

Düello oyunu sonrası adaya veda eden ilk isim, Kübra Avcı oldu. Kübra'nın elenmesi sonrası hayatı da merak edildi.

KÜBRA AVCI KİMDİR?

Kübra Avcı, Survivor 2025 Gönüllüler kadrosunda mücadele etti. Avcı'nın İstanbul doğumlu ve 20'li yaşlarında olduğu ve Antalya'da yaşadığı biliniyor. Yarışmacı, vücut geliştirme ve fitness ile ilgileniyor.