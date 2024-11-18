Düğün dernek yapacaklar dikkat! Cezası dudak uçuklattı

İstanbul Valisi Davut Gül, havai fişek atmak için izin alınması gerektiğini vurgulayarak, "Havai fişek atma belgesi olan kişilere uygun alanlar için izin veriliyor. Sadece 20.00-22.00 saatleri arasında havai fişek atılmasına izin veriliyor. Kurallara uymayanlara 232 bin 264 lira cezai işlem uygulanmaktadır” dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada havai fişek talimatını hatırlatan bir açıklama yaptı.

Havai fişek kullanımının izne tabi olduğunu, kurallara uymayanlara 232 bin 264 TL cezai işlem uygulandığını söyleyen Vali Gül, “Bilindiği gibi ülkemizde resmi ve milli bayramlar ile birçok açılışlarda, özel günlerde ve kutlamalarda, nişan, düğün, uğurlama gibi organizasyonlarda havai fişek diye tabir edilen piroteknik maddeler yaygın olarak kullanılmaktadır. 29 Eylül 1987 tarih ve 19589 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 87/12028 karar sayılı 'Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzük'ün 2. maddesinde de çeşitleri sayılan piroteknik maddelerin izinsiz, zamansız veya uygunsuz yerlerde kullanımı ile çevresel gürültü seviyesi sınır değerleri aşılmakta, bu durum vatandaşlarımızda korku, heyecan ve panik yaşanmasının yanı sıra yayılan zehirli gazlar nedeniyle insan, çevre ve canlı sağlığını da tehdit etmektedir. Patlama sonucu oluşan partiküllerin kuşlara isabet etmesi doğal yaşamı da olumsuz etkilemektedir. Ayrıca havai fişeklerin isabet ettiği yerde yangın çıkma ihtimali halkın can ve mal güvenliği açısından da tehlike arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

SADECE 20.00-22.00 SAATLERİ ARASINDA

Vali Gül, açıklamasının devamında “30.11.2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği'nin 14. maddesinde 'Havai fişek kullanımı için zaman ve mekan bildirilerek, mahallin mülki amirliğinden izin alınması zorunludur' hükmüne göre ve aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan yerleşim alanlarında açık havada gerçekleştirilen faaliyetlerin izin verilen zaman dilimi tablosunda havai fişek kullanımı için belirlenen faaliyet saati 20.00-22.00 olarak belirlenmiştir. 11.07.2002 tarih ve 24812 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkındaki Yönetmelik' hükümleri uyarınca 'A Sınıfı Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesi' bulunmayan şahıslara şenlik ve işaret fişeklerinin satılması ve şenlik ve işaret fişeklerinin önceden müracaatla valilik veya kaymakamlıktan izin alınmadan kullanılması yasaklanmıştır. Bu itibarla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi A ve C fıkrası ve 66. maddesi gereği vatandaşlarımızın güvenliği, huzuru ve esenliğini sağlamak, telafisi mümkün olmayan zararları önlemek amacıyla meri mevzuat hükümleri çerçevesinde konunun hassasiyetle bizzat kaymakamlarımız ve sıralı/sorumlu amirlerce takip edilmesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.” bilgilendirmesini yaptı.