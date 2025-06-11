Düğün dönüşü kahreden kaza! Çok sayıda yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA

Çorum'un Alaca ilçesinde düğünden dönen vatandaşların bulunduğu minibüs devrildi. Kazada yaralanan 2'si çocuk 17 kişi tedavi eidlmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde düğünden dönen vatandaşların bulunduğu minibüsün devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 2'si çocuk 17 kişi yaralandı.

8.jpgKaza, Yozgat-Alaca karayolu Koçhisar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'daki bir düğünden Samsun'a dönen A.İ. idaresindeki (31) 55 AR 265 plakalı Mercedes marka minibüs, sürücüsünün direksiyon başında bir anlık uyuması neticesinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile minibüste bulunan S.A.İ., E.D., K.D. (41), K.D., O.D., S.D. (13), S.R.D. (15), A.D. (45), M.D., R.D., Ş.D (58), Y.D. (45), G.D., M.D., H.D. ve O.D. yaralandı.

7.jpgKazayı gören çevredeki sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan G.D. ile M.D., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 15 yaralı ise Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

6.jpgEkipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

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