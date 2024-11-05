Düğün eğlencesi olaylı bitti

Kaynak: İHA
Düğün eğlencesi olaylı bitti

Mersin'de otobanda bir düğün konvoyu yol kesip gürültü yaptı. Ekipler, çalışmasında 7 sürücü belirledi 26 bin 797 TL ceza kesti ve 3 araç ise trafikten men edildi.

Mersin-Adana Gözne otoban bağlantı yolunda gişelere yakın bir noktada düğün konvoyunda yol kesildi. Diğer sürücülerin tehlike yaşamasına neden oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Polisin çalışmasında 7 araç belirlendi. Belirlenen araç sürücülerine çeşitli ihlaller nedeniyle toplamda 26 bin 797 TL para cezası uygulandı, 3 otomobil ise trafikten men edildi.

Öte yandan trafik yönünden işlemleri tamamlanan sürücülerin adli işlemleri için polis merkezine teslim edildiği bildirildi.

Düğün eğlencesi olaylı bitti

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