Düğün konvoyu yaparak trafik akışını durdurdular! 5 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bir düğün konvoyunun trafiği tehlikeye atacak şekilde yolu kapattığına dair görüntülerin sosyal medyada dolaşıma girdiğini ifade etti. Yapılan detaylı incelemeler neticesinde, söz konusu olayın İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde gerçekleştiği tespit edildi. Bakan Yerlikaya'nın belirttiğine göre, trafik güvenliğini ihlal eden Y.K., M.A., A.Ü., M.K. ve Ö.F.B. isimli bireyler, yapılan soruşturma sonucunda belirlendi ve Sefaköy Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındılar.

Yerlikaya, "Araştırmalar sonucu trafik akışını engelleyenlerin Y.K, M.A, A.Ü, M.K. ve Ö.F.B. adlı şahıslar olduğu belirlenmiş ve şahıslar Sefaköy Polis Merkezi Amirliği ekiplerince gözaltına alınmışlardır" dedi.

Yerlikaya, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve saygısızca araç kullanımı sergileyen sürücülere yönelik cezai işlemlerin uygulandığını belirtti. Araçların akışını engelleyecek biçimde hareket eden, konvoy oluşturan, yasak bölgelerde duraklayan, görüş açısını kısıtlayacak film ve camlar kullanan ve yayaların güvenliğini riske atan davranışlarda bulunan kişilere trafik cezalarının kesildiğini açıkladı. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şahıslar ayrıca TCK'nın 179. maddesi olan 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak'tan adli işlem yapılmak üzere adliyeye sevk edileceklerdir. Saygısızca araç kullananlar, konvoy yaparak trafik güvenliğini hiçe sayanlar, karayolunu kapatarak trafik akışını engelleyenler; bu tür davranışlardan vazgeçin. Böyle davrandığınız takdirde sizleri bir bir tespit edip adalete teslim etmeye kararlıyız."