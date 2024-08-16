Düğün konvoyu yaparak trafik akışını durdurdular! 5 kişi gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Düğün konvoyu yaparak trafik akışını durdurdular! 5 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da düğün konvoyu nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, trafiği tehlikeye atan 5 şahıs gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bir düğün konvoyunun trafiği tehlikeye atacak şekilde yolu kapattığına dair görüntülerin sosyal medyada dolaşıma girdiğini ifade etti. Yapılan detaylı incelemeler neticesinde, söz konusu olayın İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde gerçekleştiği tespit edildi. Bakan Yerlikaya'nın belirttiğine göre, trafik güvenliğini ihlal eden Y.K., M.A., A.Ü., M.K. ve Ö.F.B. isimli bireyler, yapılan soruşturma sonucunda belirlendi ve Sefaköy Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındılar.

f54fdb34-3125f7ldrvwilunz8yw4q.jpeg

Yerlikaya, "Araştırmalar sonucu trafik akışını engelleyenlerin Y.K, M.A, A.Ü, M.K. ve Ö.F.B. adlı şahıslar olduğu belirlenmiş ve şahıslar Sefaköy Polis Merkezi Amirliği ekiplerince gözaltına alınmışlardır" dedi.

jnhg.jpg

Yerlikaya, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve saygısızca araç kullanımı sergileyen sürücülere yönelik cezai işlemlerin uygulandığını belirtti. Araçların akışını engelleyecek biçimde hareket eden, konvoy oluşturan, yasak bölgelerde duraklayan, görüş açısını kısıtlayacak film ve camlar kullanan ve yayaların güvenliğini riske atan davranışlarda bulunan kişilere trafik cezalarının kesildiğini açıkladı. Yerlikaya, şunları kaydetti:

kjmh.jpg

"Şahıslar ayrıca TCK'nın 179. maddesi olan 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak'tan adli işlem yapılmak üzere adliyeye sevk edileceklerdir. Saygısızca araç kullananlar, konvoy yaparak trafik güvenliğini hiçe sayanlar, karayolunu kapatarak trafik akışını engelleyenler; bu tür davranışlardan vazgeçin. Böyle davrandığınız takdirde sizleri bir bir tespit edip adalete teslim etmeye kararlıyız."

İlgili Haberler
Sakarya'da şoke eden olay: Adli Tıp Kurumu Müdürü evinde ölü bulundu
Araştırma: En uzun ömürlü 30 model belli oldu. Listenin ilk 5'i hiç değişmedi
Irak'ın kuzeyine giden Fulya Öztürk zorlu şartlar nedeniyle fenalaştı
TFF'den flaş karar. Lig maçı saatler kala ertelendi
İslam Memiş tarih verdi: Rekor yükselecek
Son dakika... Köprü geçiş ücretlerine zam geldi!
Başakşehir güle oynaya turladı
Özgür Özel 74 yıl sonra bir ilki başardı. Anket sonucu ortaya çıktı
Son Haberler
Bursa'da turistlerin 3 milyon 300 bin TL'sini gasp etti Gündem
Bursa'da turistlerin 3 milyon 300 bin TL'sini gasp etti
ÖSYM'ye girenler dikkat! Sonuçlar açıklandı Gündem
ÖSYM'ye girenler dikkat! Sonuçlar açıklandı
Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yeni atamalar Gündem
Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yeni atamalar
Cisco, binlerce çalışanını kapının önüne koyuyor Ekonomi
Cisco, binlerce çalışanını kapının önüne koyuyor
Mahindra Thar Roxx piyasaya çıktı Otomotiv
Mahindra Thar Roxx piyasaya çıktı
Namibya'da her gün yaklaşık dört kişi tecavüze uğruyor. Dünya
Namibya'da her gün yaklaşık dört kişi tecavüze uğruyor.
İsveç ilk maymun çiçeği vakasını bildirdi Sağlık
İsveç ilk maymun çiçeği vakasını bildirdi