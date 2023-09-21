Düğün konvoyunda drift pahalıya patladı. Sürücülere yurt dışı çıkış yasağı konuldu

Düğün konvoyunda drift atan sürücülere hakimden ibretlik ceza. Sürücülere yurt dışı yasağı ve her türlü araç kullanımını 60 gün yasaklayan hakim, sanıklara karakola gidip, imza verme zorunluluğu getirdi. Polis de sürücülere 146 bin lira para cezası kesti.