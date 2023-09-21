Düğün konvoyunda drift pahalıya patladı. Sürücülere yurt dışı çıkış yasağı konuldu

Düğün konvoyunda drift atan sürücülere hakimden ibretlik ceza. Sürücülere yurt dışı yasağı ve her türlü araç kullanımını 60 gün yasaklayan hakim, sanıklara karakola gidip, imza verme zorunluluğu getirdi. Polis de sürücülere 146 bin lira para cezası kesti.

KAYNAK: DHA
Düğün konvoyunda drift pahalıya patladı. Sürücülere yurt dışı çıkış yasağı konuldu

Bayrampaşa'da geçen Pazartesi günü düzenlenen bir düğün sonrasında lüks araçlarla trafiğe çıkan grup, Kuzey Marmara Otoyolu ve D-100 Karayolu Haliç Mevkiinde drift atarak ilerledi.

Gelin alma merasimi sırasında da trafiği kapatan grup, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gerekli işlemlerin yapılması için Eyüpsultan jandarma merkezine götürülen 7 sürücüye, toplam 146 bin 658 lira idari para cezası uygulandı ve sürücü belgeleri 60 günlüğüne iptal edildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilere, yurtdışı çıkış yasağı, cumartesi günleri 08:00- 22:00 saatleri arasında kolluk birimine imza verme zorunluluğu ve her türlü taşıtı kullanmama cezası verildi.

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