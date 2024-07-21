Düğün konvoyunda küfür edenleri uyarınca başına gelmeyen kalmadı

Ankara'nın Mimar Sinan Mahallesi Şehit Salim Akgül Caddesi'nde meydana gelen olay saat 15.00 sularında gerçekleşti. Düğün konvoyundaki kişiler, bir belediye otobüsü şoförü ile yol verme konusunda tartıştıktan sonra, Ali Bey Apartmanı önünde marketten su almak için duran konvoydakilerin yüksek sesleri mahalle sakinlerini rahatsız etti.

Burak Özdemir, evinin içinde küçük bir kız çocuğu olduğunu belirterek, "Biraz daha saygılı olun" şeklinde uyarıda bulundu. Bu uyarının ardından konvoydakiler, Özdemir’in evine taş atarak ve tabanca ile ateş ederek karşılık verdi.

EVİ TAŞLAYIP TABANCA İLE ATEŞ ETTİLER

Tartışma sonucunda, 06 MTP 87 plakalı araçta bulunan 4 kişi, Burak Özdemir’in 1'inci katta yer alan evinin camlarına taş atarak kırdı. Ardından, tabanca ile eve ateş açtılar. Evin balkonuna ve camlarına isabet eden kurşunlar şans eseri kimseyi yaralamadı. Saldırının anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırganlar, konvoyla birlikte bölgeden ayrılırken, polis olayla ilgili şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.

Burak Özdemir, yaşananları şu şekilde anlattı:

Evin önünden geçen düğün konvoyunda tartışma çıktı. Küfürler çok sert bir şekilde yapıldı. Cama çıkarak uyardım. Görünüşe göre alkol etkisi altındaydılar; ayakta durmakta zorlanıyorlardı. Olay bizim evimize yöneldi, üzerimize taş attılar ve camları kırdılar. Ardından 2 el silah sıkıldı, kurşunlar evin camlarına isabet etti. Türkiye'de bu tür olayların bir an önce sona ermesini umuyoruz.