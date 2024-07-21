Düğün konvoyunda küfür edenleri uyarınca başına gelmeyen kalmadı

Kaynak: DHA
Düğün konvoyunda küfür edenleri uyarınca başına gelmeyen kalmadı

Ankara'da, düğün konvoyunda yer alan 4 kişiyi yüksek sesle ve küfürlü tartışmaları nedeniyle uyaran Burak Özdemir, olayın ardından büyük bir saldırıya uğradı. Özdemir’in evine taş atıldı ve tabanca ile ateş açıldı.

Ankara'nın Mimar Sinan Mahallesi Şehit Salim Akgül Caddesi'nde meydana gelen olay saat 15.00 sularında gerçekleşti. Düğün konvoyundaki kişiler, bir belediye otobüsü şoförü ile yol verme konusunda tartıştıktan sonra, Ali Bey Apartmanı önünde marketten su almak için duran konvoydakilerin yüksek sesleri mahalle sakinlerini rahatsız etti.

Burak Özdemir, evinin içinde küçük bir kız çocuğu olduğunu belirterek, "Biraz daha saygılı olun" şeklinde uyarıda bulundu. Bu uyarının ardından konvoydakiler, Özdemir’in evine taş atarak ve tabanca ile ateş ederek karşılık verdi.

EVİ TAŞLAYIP TABANCA İLE ATEŞ ETTİLER

Tartışma sonucunda, 06 MTP 87 plakalı araçta bulunan 4 kişi, Burak Özdemir’in 1'inci katta yer alan evinin camlarına taş atarak kırdı. Ardından, tabanca ile eve ateş açtılar. Evin balkonuna ve camlarına isabet eden kurşunlar şans eseri kimseyi yaralamadı. Saldırının anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırganlar, konvoyla birlikte bölgeden ayrılırken, polis olayla ilgili şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.

Burak Özdemir, yaşananları şu şekilde anlattı:

Evin önünden geçen düğün konvoyunda tartışma çıktı. Küfürler çok sert bir şekilde yapıldı. Cama çıkarak uyardım. Görünüşe göre alkol etkisi altındaydılar; ayakta durmakta zorlanıyorlardı. Olay bizim evimize yöneldi, üzerimize taş attılar ve camları kırdılar. Ardından 2 el silah sıkıldı, kurşunlar evin camlarına isabet etti. Türkiye'de bu tür olayların bir an önce sona ermesini umuyoruz.

İlgili Haberler
Hakan Kara: Hazır olun 24 saat sonra rekor kıracak
Çalışan emeklilere bir darbe daha: Bendevi Palandöken açıkladı. Yeni uygulama saç baş yolduracak
SGK bu kişileri maaşa bağlayacak. Çoğu kişinin bu haktan haberi bile yok
Son Haberler
Yol kenarında tuvaletini yaparken 7 metre yükseklikten düşerek öldü Yaşam
Yol kenarında tuvaletini yaparken 7 metre yükseklikten düşerek öldü
Yere düşen muza ulaşmaya çalışan köpeğin güldüren anları Yaşam
Yere düşen muza ulaşmaya çalışan köpeğin güldüren anları
Kelkit Çayı'nda boğulan gencin cansız bedenine ulaşıldı Yerel Haberler
Kelkit Çayı'nda boğulan gencin cansız bedenine ulaşıldı
Ali Koç meydan okudu. Verdiği süre dolmadan anlaşma bitti Spor
Ali Koç meydan okudu. Verdiği süre dolmadan anlaşma bitti
Rüyasında şiddet gören dedeyi görüp sahip çıktı Video
Rüyasında şiddet gören dedeyi görüp sahip çıktı
Tamirci 2.4 milyonluk aracın geçmeyen sorunlarına dikkat çekti Video
Tamirci 2.4 milyonluk aracın geçmeyen sorunlarına dikkat çekti
Tapu devir ücreti ne kadar? 2024 Tapu harcı ne kadar oldu? Ekonomi
Tapu devir ücreti ne kadar? 2024 Tapu harcı ne kadar oldu?