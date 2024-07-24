Düğün magandalarına operasyon

Kaynak: İHA
Düğün magandalarına operasyon

Düğün organizasyonlarında hedef gözetmeksizin silahla ateş eden magandalara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Düğün magandalarına operasyon

Sinop'ta jandarma tarafından ruhsatsız silah taşıyan ve düğün organizasyonlarında hedef gözetmeksizin silahla ateş eden şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi.

1-24 Temmuz tarihleri arasında Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ruhsatsız silah taşıyan ve düğün organizasyonlarında hedef gözetmeksizin silahla ateş eden şahıslara yönelik operasyonlar yapıldı.

Yapılan operasyonlarda 18 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 28 silah ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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