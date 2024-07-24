Düğün magandalarına operasyon

Sinop'ta jandarma tarafından ruhsatsız silah taşıyan ve düğün organizasyonlarında hedef gözetmeksizin silahla ateş eden şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi.

1-24 Temmuz tarihleri arasında Sinop İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ruhsatsız silah taşıyan ve düğün organizasyonlarında hedef gözetmeksizin silahla ateş eden şahıslara yönelik operasyonlar yapıldı.

Yapılan operasyonlarda 18 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 28 silah ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 16 şüpheli hakkında işlem yapıldı.