Düğün magandalarının evinden cephane çıktı

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afşin ilçesinde düğünde havaya rastgele ateş açan ve o anların görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan şahısları tespit etti. Yapılan araştırmalar neticesinde şüphelilerden H.P. (26), F.P. (23), M.P. (33), O.P. (29) isimli şahısların evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 tabancaya ait şarjör, 9 minimetre çapında 350 fişek, 4 av tüfeği, 2 tüfeğe ait şarjör, 7.62 çapında 8 fişek ve 2 adet kurusıkı tabancaya ait şarjör ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.