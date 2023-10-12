Düğün magandalarının evinden cephane çıktı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde düğünde havaya ateş ederek sosyal medyada paylaşım yapan şahısların evinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Düğün magandalarının evinden cephane çıktı

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afşin ilçesinde düğünde havaya rastgele ateş açan ve o anların görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan şahısları tespit etti. Yapılan araştırmalar neticesinde şüphelilerden H.P. (26), F.P. (23), M.P. (33), O.P. (29) isimli şahısların evlerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 tabancaya ait şarjör, 9 minimetre çapında 350 fişek, 4 av tüfeği, 2 tüfeğe ait şarjör, 7.62 çapında 8 fişek ve 2 adet kurusıkı tabancaya ait şarjör ele geçirildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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