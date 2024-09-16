Düğün salonuna patlayıcı atıp atış ateş ettiler

Patlama sonrası silahla etrafa iki el ateş eden saldırganlar uzaklaştı. Olayda ölen ya da yaralananın olmadığı belirtildi.

Olay, saat 21.40 sularında Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi üzerinde bulunan bir düğün salonunda gerçekleşti.

Aktarılan bilgilere göre oto tamir dükkanının üzerinde bulunan iki katlı bir düğün salonunun 1’inci katına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından patlayıcı madde atıldıktan sonra şüpheli şahıslar daha sonra düğün salonunun dışında silahla etrafa ateş etti.

Salonun 2’nci katında düğüne gelen vatandaşlar patlama sonrası kendilerini dışarı atarak durumu ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu.

Meydana gelen saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilirken ekipler saldırganların peşine düştü.