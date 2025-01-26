Düğün salonunda korku dolu anlar! 2 kişi 1 kişiyi bıçakladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Düğün salonunda korku dolu anlar! 2 kişi 1 kişiyi bıçakladı

Aydın’ın Efeler ilçesinde düzenlenen bir düğün töreninde kan aktı. Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada 2 kişi 1 kişiyi bıçakladı. Olay sonrası kaçan zanlılar jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Efeler ilçesi Kuyucular Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalledeki bir düğüne katılan K.Ö. (22) ile M.S.G. (20) ve M.Y. (20) arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı.

Kısa sürede büyüyen kavgada M.S.G ve M.Y. tartıştığı K.Ö.'yü bacağından ve göğsünden bıçakladı. 2 şüpheli olay yerinden kaçarken, olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yere yığılan K.Ö., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan K.Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

JANDARMADAN KAÇAMADILAR

Olay yerinden kaçan 2 şüphelinin bulunması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ortak çalışmaları sonucunda M.S.G. ve M.Y. isimli 2 şüpheli saklandıkları yerde kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan adli süreç devam ediyor.

Düğün salonunda korku dolu anlar! 2 kişi 1 kişiyi bıçakladı

Düğün salonunda korku dolu anlar! 2 kişi 1 kişiyi bıçakladı

Düğün salonunda korku dolu anlar! 2 kişi 1 kişiyi bıçakladı

Düğün salonunda korku dolu anlar! 2 kişi 1 kişiyi bıçakladı

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