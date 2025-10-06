Düğün ve asker uğurlamaları mercek altında: Kırıkkale'de 97 sürücüye ceza!

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, bir hafta boyunca düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi etkinliklerde trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek hareketler ve çevreye verilen rahatsızlıkların önüne geçilmesi amacıyla yoğun denetimler yapıldı.

98 ETKİNLİĞE TAAHHÜTNAME, 97 SÜRÜCÜYE CEZA

Denetimler sonucunda, toplam 98 etkinlik için yetkililerce taahhütname alındı. Ancak, iki etkinliğe taahhütname verilmediği için idari işlem başlatıldı.

Ceza uygulanan 97 sürücünün detayları ise şu şekilde açıklandı:

88 araç sürücüsüne ses cihazlarıyla çevreye rahatsızlık vermekten,

7 sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde araç kullanmaktan,

2 sürücüye ise abartı egzoz kullanmaktan cezai işlem uygulandı.

DENETİMLERDE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan bu denetimler sırasında dikkat çeken bir gelişme olarak, ekiplerce ayrıca 1 adet tabanca ele geçirildi.

Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzuru ve güvenliği için trafik denetimlerinin kararlılıkla ve aralıksız bir şekilde süreceği vurgulandı.