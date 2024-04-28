Düğün yapacaklar dikkat. Yüzde 40 indirim geldi

Yaz ayı, düğün ayı demek.

Sıcak havaların iyiden iyiye kendisini göstermesiyle birlikte düğün sezonunun başlaması, çiftlerin düğün salonu fiyatları konusundaki endişelerini artırdı. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'in, evlenen çiftlere özel sektörden destek çağrısının ardından Adana Düğün Salonları Organizasyon Derneği (ADSOD) hızla harekete geçti. ADSOD Başkanı Ayhan Şirin, TESK Genel Başkanının bu çağrısına önem verdiklerini ve destek verdiklerini belirtti.

"600 BİN ÇİFTİN EVLENMEYİ BEKLİYOR"

Şirin, havaların ısınmasıyla birlikte düğün sezonunun başladığını vurgulayarak, 2023 yılında 565 bin çiftin evlendiğini hatırlattı ve bu yılın da 600 bin çiftin evlenmesinin beklendiğini dile getirdi. Şirin, bu yıl gerçekleşecek düğünlerin ekonomiye 500 milyar TL'lik bir katkı sağlamasını beklediklerini ifade etti.

YÜZDE 40 İNDİRİM

Tüm çiftler için sıfır faizli destek kredilerinin sağlanmasının önemine değinen Şirin, bu desteğin çiftlerin düğün masraflarına katkı sağlayacağını ve ekonomiye katkıda bulunacaklarını belirtti. Bu doğrultuda ADSOD, evlenecek çiftlere özel kampanyalar düzenleme kararı alırken, çiftlere yüzde 40 indirim yapma kararı aldı.

ÜLKE GENELİNDE DUYGULANACAK MI?

Şirin, bu kararın Adana'da başlatılmasının yanı sıra Tüm Düğün Salonları Etkinlik ve Organizasyon İşletmecileri Federasyonu'ndan (TÜDİFED) ülke genelinde de uygulanması için beklentilerini dile getirdi.