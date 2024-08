Düğünde bıçaklı sopalı kavga

Olay, düğünde M.E. (35), M.E. (37) ile P.E. (23), D.E. (15) ve S.E. (18) arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu meydana geldi. Kavgada M.E. ve M.E. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri bıçakla yaralanan iki kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.