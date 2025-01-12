Düğünde havaya ateş açıldı, 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Kaynak: İHA
Düğünde havaya ateş açıldı, 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde düğünde havaya açılan ateş sonucu 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde düğünde havaya açılan ateş sonucu 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Turgutlu Mahallesi'nde dün akşam 9 yaşındaki Kemal Azgın, ailesiyle birlikte akrabalarının düğününe gitti. Düğünde bir süre sonra silahla havaya ateş açılmaya başlandı. Açılan ateş sonrası Kemal Azgın kafasından yaralandı. Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Çocuğun hayati tehlikesi sürerken Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili Kozan Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla ilgili çok sayıda kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

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