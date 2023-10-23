Düğündeki cinayette flaş gelişme!

Aksaray’da düğünde çıkan kavgada tabancayla vurularak öldürülen Dursun Canlı'nın (38) cinayet şüphelisi Kemal B. (26) ile olaya karışan ağabeyi Mehmet B. (29) ve babası Mahmut B. (48), polis tarafından yakalandı. Canlı'nın arkadaşı Ayhan Alyanak'ı (35) da yaraladığı öne sürülen Kemal B.'nin ifadesinde, kavganın aralarındaki küfürleşmeden çıktığını söylediği öğrenildi.

KAYNAK: DHA
Düğündeki cinayette flaş gelişme!

Olay, 21 Ekim saat 22.30 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5201 Sokak'ta meydana geldi. Bir mağazada çalışan 5 çocuk babası Dursun Canlı, arkadaşı Ayhan Alyanak ile birlikte gittiği arkadaşının sokakta yapılan düğününde çıkan kavgada tabancayla vurularak öldürüldü. Kavgada, Alyanak da kolundan yaralandı. Dursun Canlı'nın cenazesi dün Sultanhanı ilçesinde toprağa verildi. Ayhan Alyanak'ın ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Canlı ve Alyanak'ın kavga ettiği kişilerin Kemal B. ağabeyi Mehmet B. ve babası Mahmut B. olduğunu belirleyerek, şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerden Kemal B., Canlı ve Alyanak ile aralarında yaşanan küfürleşme nedeniyle kavga çıktığını ve yanındaki tabancayla ikisinin üzerine iki el ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Baba ve 2 oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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