Düğünü iptal ettiren ihanet

Reddit adlı platformda "Bridezillas" adlı kullanıcının paylaştığı bir ihanet hikayesi sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı. Adı öğrenilemeyen nedime düğün töreninden 30 dakika önce gelinin damadın amcasıyla basıldığını paylaştı. Gelinin ihanetinin açığa çıkmasından sonra düğünün iptal olduğunu aktaran nedimenin söyledikleri sosyal medyada oldukça ilgi çekti.

Reddit platformunda anlatılan bir ihanet hikayesi dikkatleri üzerine çekti. Adını söylemek istemeyen bir nedime katıldığı düğünde gelin ve damadın amcasının yasak ilişkisinin açığa çıkmasıyla düğünün iptal edildiğini anlattı.

Reddit paylaşımında nedime, "Dana'nın lisedeki sevgilisi Josh ile evleneceği düğünde nedimeydim. Dana çok gergin ve endişeliydi. Ben çoğunlukla kolay yolu seçtim ve gelin odasının dışında kalmaya çalıştım. Düğünün başlangıcından 30 dakika önce onu gelin odasında yalnız bırakmaya karar verdik. O otuz dakikayı kilisede telefonumla oturarak geçirdim. Nedime gelip bana düğünün iptal edildiğini söylediğinde düğünün başlamasına yaklaşık beş dakika kalmıştı" şeklinde konuştu.

AMCASIYLA BASILMIŞ​​​​​​​

Düğünün iptal edilme sebebini ise gelin ve damadın amcasının gelinin odasında yakınlaştıkları esnada damadın onları yakalaması olarak öğrendiğini söyleyen Reddit kullanıcısı, "Şaşkınlıktan küçük dilimi yuttum. Bana kaçmamı ve işler patlamadan önce olabildiğince çok insanı dışarı çıkarmaya çalıştığını söyledi. Bu yüzden hemen çantamı aldım, benimle aynı arabayı paylaşan iki nedimeyi de topladım ve oradan uzaklaştım" dedi.

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