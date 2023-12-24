Dukkah nasıl hazırlanır

Dukkah başta fındık ve susam olmak üzere bazı kuruyemişlerin, baharatlar ve şifalı otların bir araya gelip harmanlanmasıyla hazırlanıyor. Özellikle Orta Doğu ülkelerinde sık kullanılıyor. Kesin bir tarifi yok. Karışımı soslarda, salatalarda, ekmek harçlarında, humus yapımında kullanmak mümkün oluyor.



BAHARATIN İÇİNDE NELER VAR?

Karışımın ana malzemesi fındık. İsteğe göre badem, ceviz ya da Antep fıstığı da kullanılıyor. Kişniş, susam, kimyon ya da kuru nane, Kırmızı pul biber, çöreotu ve rezene de kullanılabilir. Elektrikli baharat öğütücüleri ise dukkah yapımında tercih edilmeyen mutfak aletlerinden..

NASIL HAZIRLANIYOR?

MALZEMELER

1 çay kaşığı rezene tohumu

Yarım su bardağı fındık

1 yemek kaşığı badem

2 çay kaşığı çörek otu

1 çay kaşığı deniz tuzu

1 çay kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

2 yemek kaşığı ceviz

Yarım çay bardağı susam

1 yemek kaşığı kişniş tohumu

1 çay kaşığı kimyon tohumu

YAPILIŞI

Tüm malzemelerin kokuları çıkana kadar tavada ısıtılıyor. Malzemeler karıştırılarak birbirine kaynak ediliyor. Tam olarak kavrulan ürünler kokusunu bıraktığı anda hızlıca ocaktan alınıyor. Ürünler havanla dövülüyor, toz haline dönüştürüldükten sonra tüketiliyor...



