Dükkan sahibi yerine müşteriyi öldürdüler

Kanlı saldırı Pendik'te Yenişehir Mahallesi'ndeki bir kebapçıda geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Husumetli oldukları kişilerin kebapçı dükkanının önüne otomobille gelen şahıslar tarafından, dükkana doğru silahla ateş açıldı.

Saldırı sırasında kebapçıda yemek yiyen ve husumetli taraflarla ilgileri olmayan müşteriler Koray İspir, Yusuf Topal ve Emrullah Gürlük kurşunların hedefi oldu.

Şüpheliler olay sonrası hızla kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahla vurulan Koray İspir hayatını kaybederken, yaralanan Topal ve Gürlük ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.