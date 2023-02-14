Flaş... Flaş... Dün tahliye edilen Ünsal Ban jet hızıyla yeniden tutuklandı

AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasında olduğu eşi Ünsal Ban'ın dün tutuklu bulunduğu dosyadan tahliye olduktan sonra başka bir dosyadan gözaltına alınarak tekrar tutuklandığı ortaya çıktı.



Halk TV muhabiri Seyhan Avşar'ın haberine göre, Ünsal Ban tahliye edildiği saatlerde “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” soruşturması nedeniyle eski eşi Gülcan Bal, oğlu Emre Buğra Ban, ağabeyi Ünal Ban ve şoförü Ahmet Karataş’ın da aralarında olduğu 9 kişiyle birlikte gözaltına alındı. Savcılık ifadesi tamamlanan Ban ve diğer şüpheliler tutuklama talebiyle Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.



PARALARIMIZ BORSADA DEĞERLENDİ

Ban, mahkemede yaptığı savunmasında, “Bu kazançlar Zehra Taşkesenlioğlu ile evlilik birliği içerisinde birlikte elde etmiş olduğumuz ve bana vermiş olduğu paraların borsada değerlendirmesi yapılmış kazançlardır" dedi.



Mahkeme suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, soruşturma çerçevesinde alınan MASAK raporu ve şüphelilerin delil karartarak kaçma şüphesinin bulunduğu gerekçesiyle Ünsal Ban, Gülcan Bal, Emre Buğra Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karataş’ın tutuklanmalarına karar verdi.



Diğer şüpheliler ise yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.



NE OLMUŞTU?

Sedat Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sermaye artırımı için 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti.



Mine Tozlu Sineren’in ödemeyi reddettiğini belirten Peker, daha sonra Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun Sineren’e ulaşarak söz konusu danışmanlık şirketinde bir araya geldiklerini belirtmişti. Sineren ise söz konusu iddiaları doğrulamıştı.



TAŞKESENLİOĞLU 70 MİLYON LİRA TAZMİNAT İSTEDİ

Öte yandan Ağustos 2022'de AK Partili Zehra Taşkesenlioğlu’nun eşi Ünsal Ban’a boşanma davası açtığı ve 70 milyon lira tazminat istediği ortaya çıkmıştı.



Ayrıca çiftin yaklaşık 5 milyon Euro'ya Malta bandıralı bir tekne kiraladıkları da ortaya çıkmıştı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Zehra Taşkesenlioğlu, boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban’dan ve Sedat Peker’den şikâyetçi olmuştu.



Bunun üzerine Ban, Muğla'nın Milas ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Zehra Taşkesenlioğlu'na ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamalarıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı.