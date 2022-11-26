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Japonlar kırmızı ışıkta sevindi yeşilde durdu

Disiplini ile ünlü iki ülkenin Dünya Kupası karşılaması sonrasında ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 10:53
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Dünya Almanya zaferini yaya geçidinde kutlayan Japonlara hayran kaldı

Japonlar kırmızı ışıkta sevindi yeşilde durdu
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Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çarşamba günü yapılan karşılaşmada Japonya'nın Almanya karşısındaki 2-1'lik beklenmedik galibiyeti Japonya'da coşkulu sevinç gösterilerine neden oldu.

Dünya Kupası'na 7. kez katılan Japonya kupayı 4 kez kazanan Almanya karşısında Takuma Asano'nun golüyle galibiyete uzanmıştı.

Bazı taraftarlar 23 Kasım'ın resmi tatil ilan edilmesi için Başbakan Fumio Kişida'ya çağrı yaptı. Zira Suudi Arabistan, Arjantin'i 2-1 yendikten sonra ülkede 22 Kasım resmi tatil ilan edilmişti.

Galibiyetin ardından çarşamba akşamı Japonya genelinde sevinç gösterileri vardı.

Spontane gösterilerin adreslerinden biri de başkent Tokyo'nun meşhur Shibuya semtinde yer alan ve "dünyanın en kalabalık yaya geçidi" olarak bilinen yerdi.

Dikkat çekici olansa gösterilerin diğer insanları rahatsız etmeden yapılmasıydı.

Yüzlerce Japon ve turist bir anda kırmızı ışığın yanmasıyla yaya geçidinde sevinç gösterisi yaptı.

Yeşil ışığın yanmasıyla birlikte göstericilerin kenara çekilerek araçlara yol vermesi dikkat çekti.

 

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ŞEÇMEN
26.11.2022 11:59
medeniyet ayrı bir şey bizim vatandaş yeşile felan bakmaz o araçlarda geçemez bir yere o kadar  
 
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