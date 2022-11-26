Japonlar kırmızı ışıkta sevindi yeşilde durdu

Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çarşamba günü yapılan karşılaşmada Japonya'nın Almanya karşısındaki 2-1'lik beklenmedik galibiyeti Japonya'da coşkulu sevinç gösterilerine neden oldu.

Dünya Kupası'na 7. kez katılan Japonya kupayı 4 kez kazanan Almanya karşısında Takuma Asano'nun golüyle galibiyete uzanmıştı.

Bazı taraftarlar 23 Kasım'ın resmi tatil ilan edilmesi için Başbakan Fumio Kişida'ya çağrı yaptı. Zira Suudi Arabistan, Arjantin'i 2-1 yendikten sonra ülkede 22 Kasım resmi tatil ilan edilmişti.

Galibiyetin ardından çarşamba akşamı Japonya genelinde sevinç gösterileri vardı.

Spontane gösterilerin adreslerinden biri de başkent Tokyo'nun meşhur Shibuya semtinde yer alan ve "dünyanın en kalabalık yaya geçidi" olarak bilinen yerdi.

Dikkat çekici olansa gösterilerin diğer insanları rahatsız etmeden yapılmasıydı.

Yüzlerce Japon ve turist bir anda kırmızı ışığın yanmasıyla yaya geçidinde sevinç gösterisi yaptı.

Yeşil ışığın yanmasıyla birlikte göstericilerin kenara çekilerek araçlara yol vermesi dikkat çekti.