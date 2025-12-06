Dün sabahın erken saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bahis ve şike operasyonu düzenlemişti. 46 ismin gözaltına alındığı operasyonda en dikkat çekenler ise Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Metehan Baltacı, eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve hakem Zorbay Küçük olmuştu.

Dünya basını, bugünkü haberlerinde bu gelişmeye yer verirken, olayı 'Skandal' olarak nitelendirdi.

İşte yazılanlardan öne çıkanlar

Independent: Futbol bahis skandalı soruşturması kapsamında onlarca futbolcu ve hakem tutuklandı.

BBC: Fenerbahçe kaptanının evine bahis skandalı nedeniyle baskın düzenlendi.

One Football: Mauro Icardi'nin takım arkadaşı kendi takımına karşı bahis oynadığı için tutuklandı.

FootBoom: Türk yıldızlar bahis skandalında ömür boyu men cezasıyla karşı karşıya.

Marca: Türk futboluna yönelik yasadışı bahis skandalıyla ilgili baskının yeni detayları ortaya çıktı. Ülkede birçok kategoriyi ilgilendiren savcılık soruşturması sonucunda futbolcular, hakemler ve yöneticiler tutuklandı.

Kicker: Çok sayıda oyuncu tutuklandı: Türkiye'deki bahis skandalı büyüyor.

Blick: Galatasaray ve Fenerbahçeli oyuncular tutuklandı.

Italpress: Türkiye'de bahis skandalının ardından futbolcular ve yöneticiler hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

L'Equipe: Türk mahkemesi 29 futbolcunun tutuklanmasına karar verdi.

Footmercato: Türkiye'de sporda bahis skandalının ardından 29 oyuncu tutuklandı.

Corriere dello Sport: Türkiye'de polis baskını. Bahis skandalından onlarca oyuncu ve hakem tutuklandı.

Sportmediaset: Türkiye'de bahis skandalı: Fenerbahçe ve Galatasaraylı futbolcular tutuklandı.

Boursorama: Türkiye'de bahis skandalı: 29 futbolcu tutuklandı.

Rainews: Bahis skandalında hakemler ve kulüp başkanı hapse atıldı.