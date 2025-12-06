Lig lideri Galatasaray, ölüp ölüp dirildiği maçta RAMS Park'ta Samsunspor'u Victor Osimhen'in duraklama dakikalarında attığı golle 3-2 mağlup etmeyi başardı. Usta isimler, heyecan dolu maçı değerlendirirken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a eleştirilerde bulundular.

İşte o yazılardan öne çıkanlar:

'OSIMHEN'İN SÖYLEYECEKLERİ BİTMEMİŞTİ'

"Derbi yorgunu takımda Kazımcan, Emre karşısında çok zorlanınca, üstüne sağ beke yollayan Arda da tecrübesizliğine yenik düşünce maç 2-2'ye gidiyor havası oluştu. Oldu da Emre'nin golüyle. Geçen sezonun 3-0'dan 3-3 biten maçlarının kâbusu geri mi gelmişti? Emre'nin golünde top kendisine çarpıp giren Osimhen'in ise söyleyecekleri bitmemişti! Nefis bir golle tabelayı da belirledi, liderlik koltuğundan da kaldırmadı takımını. Nefis bir maç izledik. Kaybeden Samsunspor'a da hocası Thomas Reis'e de tebrikler."

(Bülent Timurlenk/Sabah)

'OKAN BURUK KAMUOYUNA AÇIKLAMALI'

"Okan Buruk, Saint-Gilloise önünde sakatlanan Jakobs’un yerine Arda’yı oyuna sokmuş, maçı vermişti. Fenerbahçe önünde bu kez İlkay’ın yerine Arda’yı soktu, 2 puan kaybetti. Dün de Lemina’nın yerine Arda’yı soktu ve neredeyse gidiyordu yine elinden maç. Ancak Osimhen öyle büyük bir yıldız ki, takımının çok ihtiyacı olan anda yine yoktan var etti golü.

Okan Buruk’un rotasyonunun dar olduğunun farkındayım ama 3 maç üst üste Arda Ünyay’ı oyuna sokup kâbus yaşamasını kamuoyuna bir açıklaması lazım sanki."

(Uğur Meleke/Hürriyet)

'İHALE OKAN BURUK VE ARDA'YA KALIRDI'

Sane topu verip, koşuya devam ettiğinde tekrar topla buluşursa geçmiş olsun. Geldiği günden beri bu özelliğini hep kullanmak istedi. Duvar paslarında topu verip, boş alana hareketlenen oyuncu sayısı ligimizde çok değil. Topsuz oyunu başarıyla gerçekleştiren Sane, ilk golde Torreira ile birlikte çok iyi bir ortaklık sergiledi. İkinci golde dribbling yaparken ne kadar süratli olduğu- nu kanıtladı. Onu engellemek isteyen Tomasson topla giden Sane’ye yetişememişti. Osimhen’e verdiği gol pası çok ince ve klastı.

Son saniye Kazımcan’ın pozisyonuna penaltı verilir miydi? Hakem yorumcuları yazar ve anlatırlar artık bol bol. Dün akşam puan kaybı olsa ihale Okan Buruk ve genç Arda’ya kalırdı.

(Ercan Taner/Sözcü)

'OKAN BURUK'U UYARIYORUM'

"Lemina'nın sakatlanıp Arda Ünyay'ın oyuna girmesi G.Saray'ın ilk yarıdaki ayağa paslı oyununa olumsuz yansıdı. Çünkü Lemina en geride oyunu yönetiyor. Servisleri İlkay ve Sara yapıyordu. G.Saray'daki bu ritim bozukluğunu Samsun iyi değerlendirdi, eski oyuncusu Emre'nin hazırladığı pozisyonda Musaba golünü attı. Bence golde, Uğurcan'ın geç kalmasının yanı sıra Kazımcan'ın kolay çalım yemesi de etkili oldu.

Okan Buruk'u uyarıyorum! Bir takım devamlı sol kanadından aynı golleri yememeli. Beşiktaş ve US Gilloise sonrası benzer golü Samsun'a karşı da yediler. Buraya önlem alınmalı, oyuncuların pozisyon bilgisi geliştirilmeli. 2-2'ye geldikten sonra ise son anda gecenin adamı Osimhen sahneye çıktı. Röveşatası ile G.Saray'ı liderlikte tuttu."

(Levent Tüzemen/Sabah)