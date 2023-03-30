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Dünya Bankası Başkanlığı için tek aday gösterildi

Dünya Bankası Grubu İcra Direktörleri Kurulunun, grubun başkanlığına başka aday gösterilmediği için ABD'nin adayı Ajay Banga'yı değerlendireceği bildirildi...

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 21:00
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Dünya Bankası Başkanlığı için tek aday gösterildi

Dünya Bankası Başkanlığı için tek aday gösterildi
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Dünya Bankasından yapılan açıklamada, Dünya Bankası Grubu Başkanlığı için aday gösterme süresinin 29 Mart'ta sona erdiği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu pozisyon için sadece bir kişinin aday gösterildiği, ABD'li Ajay Banga'nın bu pozisyon için değerlendirileceği kaydedildi.

Prosedürler doğrultusunda İcra Direktörleri Kurulu'nun başkan adayıyla resmi mülakat gerçekleştireceği belirtilen açıklamada, başkan seçiminin zamanında tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, şubat ayında, 4 yıldır sürdürdüğü görevinden ayrılacağını duyurmuştu.

Malpass'ın kararının ardından ABD Başkanı Joe Biden, Dünya Bankası Başkanlığına Mastercard'ın Eski Üst Yöneticisi (CEO) Ajay Banga'yı aday gösterdiğini açıklamıştı. (AA)

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