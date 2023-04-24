Dünya bankası ilk kez bir Türk’ü kara listeye aldı

Türkiye’ye yatırım ya­pan en büyük fonlar­dan biri Dubai mer­kezli Abraaj Capital’de yönetici olan Selçuk Yorgancıoğlu, Dünya Bankası tarafından kara listeye alındı.

Dünya’dan Kerim Ülker’in haberine göre, 15 sene önce Türkiye’ye gelerek sağlık­tan gıdaya, bankacılıktan yat üretimine kadar birçok ala­nda 1 milyar dolardan fazla yatırım yapan Abraaj, 2018 yı­lında uğradığı soruşturmalar nedeniyle kurucusu Arif Naq­fi dahil birçok yönetici gözal­tına alındı, haklarında da­va açıldı.

İddialara göre ara­larında Bill & Melinda Gates Vakfı, Dünya Bankası gibi ku­rumların yüzlerce milyon do­larlık parası Abraaj Büyüyen Pazarlar Sağlık Fonu içinde hatalı kullanıldı, zarara uğra­tıldı. Naqfi, imzasını taşı­yan 218 milyon dolarlık çeklerin karşılıksız çıkması nedeniyle 3 yıl hapis cezasıyla yargılandı.

Naqfi, bu yılın ocak ayında ise 135 milyon dolar ile Körfez Bölgesi’nin en yüksek para ce­zasına çarptırıldı. Naqfi’nin Dubai Uluslarara­sı Finans Merkezi'nde iş yap­ması yasaklandı. Bir dönem 14 milyar dolardan fazla para­yı yöneten Abraaj’ın yönetici­lerinden Mustafa Abdel-Wa­dood'a 1,9 milyon dolar para cezası verildi.

Abraaj’da yatırımı bu­lunan Dünya Bankası, önceki gün Abra­aj’ın üst yönetiminde yer alan bir Selçuk Yorgancıoğlu’nu kara liste­ye aldı. Yorgancıoğlu kararı ile Dünya Bankası, tarihinde ilk kez bir Türk yöneticiyi kara listeye almış oldu.

DEUTSCHE BANK’IN ESKİ CEO’SUYDU

Dünya Bankası’nın aldığı karara göre, Selçuk Yor­gancıoğlu ve yönetiminde yer aldığı şirketlere, işletmelere bir daha finansman sağlama­yacak, yatırım yapmayacak. Dünya Bankası cezai işlemi de 2 yıl boyunca uygulayacak. 2016 yılında Abraaj Grubu, merkezi Cayman Adaları'n­da bulunan ATFI aracılığıy­la Türkiye'de yatırım yapmak üzere yaklaşık 526 milyon do­larlık taahhütlü sermaye top­ladı.

ATFI'nin amacı, Türki­ye'de ağırlıklı olarak sağlık, eğitim, perakende, lojistik, tüketim malları ve hizmetle­ri, finansal hizmetler, lojistik ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren orta ölçekli işletmelere yatırım yapmak­tı. Dünya Bankası’nın bu ka­rarının diğer uluslararası kal­kınma bankalarının da ben­zer adım atmasının da önünü açabilir.

Bir dönem ABR Am­ro başta olmak üzere küresel ve yerel finans kurumların­da yöneticilik yapan Yorgan­cıoğlu, Abraaj’a katılmadan önce dünyaca ünlü Deutsche Bank’ın Türkiye CEO’suydu.