Dünya bankası ilk kez bir Türk’ü kara listeye aldı

Türkiye’ye yatırım yapan en büyük fonlardan biri Dubai merkezli Abraaj Capital’de yönetici olan Selçuk Yorgancıoğlu, Dünya Bankası tarafından kara listeye alındı.
Dünya’dan Kerim Ülker’in haberine göre, 15 sene önce Türkiye’ye gelerek sağlıktan gıdaya, bankacılıktan yat üretimine kadar birçok alanda 1 milyar dolardan fazla yatırım yapan Abraaj, 2018 yılında uğradığı soruşturmalar nedeniyle kurucusu Arif Naqfi dahil birçok yönetici gözaltına alındı, haklarında dava açıldı.
İddialara göre aralarında Bill & Melinda Gates Vakfı, Dünya Bankası gibi kurumların yüzlerce milyon dolarlık parası Abraaj Büyüyen Pazarlar Sağlık Fonu içinde hatalı kullanıldı, zarara uğratıldı. Naqfi, imzasını taşıyan 218 milyon dolarlık çeklerin karşılıksız çıkması nedeniyle 3 yıl hapis cezasıyla yargılandı.
Naqfi, bu yılın ocak ayında ise 135 milyon dolar ile Körfez Bölgesi’nin en yüksek para cezasına çarptırıldı. Naqfi’nin Dubai Uluslararası Finans Merkezi'nde iş yapması yasaklandı. Bir dönem 14 milyar dolardan fazla parayı yöneten Abraaj’ın yöneticilerinden Mustafa Abdel-Wadood'a 1,9 milyon dolar para cezası verildi.
Abraaj’da yatırımı bulunan Dünya Bankası, önceki gün Abraaj’ın üst yönetiminde yer alan bir Selçuk Yorgancıoğlu’nu kara listeye aldı. Yorgancıoğlu kararı ile Dünya Bankası, tarihinde ilk kez bir Türk yöneticiyi kara listeye almış oldu.
DEUTSCHE BANK’IN ESKİ CEO’SUYDU
Dünya Bankası’nın aldığı karara göre, Selçuk Yorgancıoğlu ve yönetiminde yer aldığı şirketlere, işletmelere bir daha finansman sağlamayacak, yatırım yapmayacak. Dünya Bankası cezai işlemi de 2 yıl boyunca uygulayacak. 2016 yılında Abraaj Grubu, merkezi Cayman Adaları'nda bulunan ATFI aracılığıyla Türkiye'de yatırım yapmak üzere yaklaşık 526 milyon dolarlık taahhütlü sermaye topladı.
ATFI'nin amacı, Türkiye'de ağırlıklı olarak sağlık, eğitim, perakende, lojistik, tüketim malları ve hizmetleri, finansal hizmetler, lojistik ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren orta ölçekli işletmelere yatırım yapmaktı. Dünya Bankası’nın bu kararının diğer uluslararası kalkınma bankalarının da benzer adım atmasının da önünü açabilir.
Bir dönem ABR Amro başta olmak üzere küresel ve yerel finans kurumlarında yöneticilik yapan Yorgancıoğlu, Abraaj’a katılmadan önce dünyaca ünlü Deutsche Bank’ın Türkiye CEO’suydu.