Dünya bankası ilk kez bir Türk’ü kara listeye aldı

Dünya Bankası, yönettiği fonu kötüye kullandığı iddiasıyla büyük cezalar alan Arif Naq¬fi'nin Abraaj Capital’de yönetici olan Selçuk Yorgancıoğlu’nu kara listeye aldı. Yorgancıoğlu kararı ile Dünya Bankası, tarihinde ilk kez bir Türk yöneticiyi kara listeye almış oldu.

Dünya bankası ilk kez bir Türk’ü kara listeye aldı

Türkiye’ye yatırım ya­pan en büyük fonlar­dan biri Dubai mer­kezli Abraaj Capital’de yönetici olan Selçuk Yorgancıoğlu, Dünya Bankası tarafından kara listeye alındı.

Dünya’dan Kerim Ülker’in haberine göre, 15 sene önce Türkiye’ye gelerek sağlık­tan gıdaya, bankacılıktan yat üretimine kadar birçok ala­nda 1 milyar dolardan fazla yatırım yapan Abraaj, 2018 yı­lında uğradığı soruşturmalar nedeniyle kurucusu Arif Naq­fi dahil birçok yönetici gözal­tına alındı, haklarında da­va açıldı.

İddialara göre ara­larında Bill & Melinda Gates Vakfı, Dünya Bankası gibi ku­rumların yüzlerce milyon do­larlık parası Abraaj Büyüyen Pazarlar Sağlık Fonu içinde hatalı kullanıldı, zarara uğra­tıldı. Naqfi, imzasını taşı­yan 218 milyon dolarlık çeklerin karşılıksız çıkması nedeniyle 3 yıl hapis cezasıyla yargılandı.

Naqfi, bu yılın ocak ayında ise 135 milyon dolar ile Körfez Bölgesi’nin en yüksek para ce­zasına çarptırıldı. Naqfi’nin Dubai Uluslarara­sı Finans Merkezi'nde iş yap­ması yasaklandı. Bir dönem 14 milyar dolardan fazla para­yı yöneten Abraaj’ın yönetici­lerinden Mustafa Abdel-Wa­dood'a 1,9 milyon dolar para cezası verildi.

Abraaj’da yatırımı bu­lunan Dünya Bankası, önceki gün Abra­aj’ın üst yönetiminde yer alan bir Selçuk Yorgancıoğlu’nu kara liste­ye aldı. Yorgancıoğlu kararı ile Dünya Bankası, tarihinde ilk kez bir Türk yöneticiyi kara listeye almış oldu.

DEUTSCHE BANK’IN ESKİ CEO’SUYDU

Dünya Bankası’nın aldığı karara göre, Selçuk Yor­gancıoğlu ve yönetiminde yer aldığı şirketlere, işletmelere bir daha finansman sağlama­yacak, yatırım yapmayacak. Dünya Bankası cezai işlemi de 2 yıl boyunca uygulayacak. 2016 yılında Abraaj Grubu, merkezi Cayman Adaları'n­da bulunan ATFI aracılığıy­la Türkiye'de yatırım yapmak üzere yaklaşık 526 milyon do­larlık taahhütlü sermaye top­ladı.

ATFI'nin amacı, Türki­ye'de ağırlıklı olarak sağlık, eğitim, perakende, lojistik, tüketim malları ve hizmetle­ri, finansal hizmetler, lojistik ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren orta ölçekli işletmelere yatırım yapmak­tı. Dünya Bankası’nın bu ka­rarının diğer uluslararası kal­kınma bankalarının da ben­zer adım atmasının da önünü açabilir.

Bir dönem ABR Am­ro başta olmak üzere küresel ve yerel finans kurumların­da yöneticilik yapan Yorgan­cıoğlu, Abraaj’a katılmadan önce dünyaca ünlü Deutsche Bank’ın Türkiye CEO’suydu.

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