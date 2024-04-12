Dünya Bankası küresel büyüme tahminini açıkladı

Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya ekonomilerine dair raporunu yayımladı.

Söz konusu raporda, zayıflayan küresel ekonomi, sıkı para politikası, Çin'deki yavaşlama ve düşük emtia fiyatlarının bölgenin büyüme görünümü üzerinde baskı yaratması sebebiyle Avrupa ve Orta Asya bölgesinin yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerinde 2024’te yavaşlama beklendiği belirtildi.

Tus6ya ve Ukrayna gerilimin etkisiyle Avrupa ve Orta Asya ekonomisinin geçen yıl yüzde 3,3 büyüdüğü kaydedilen raporda, bölge ekonomisinin büyüme hızının 2024’te ise yüzde 2,8'e gerilemesinin beklendiği ifade edildi.

İlgili raporda, Avrupa ve Orta Asya ekonomisinin 2025’te ise yüzde 2,7 büyümesinin tahmin edildiği belirtildi.

Dünya Bankası, ocaktaki tahminlerinde Avrupa ve Orta Asya ekonomisinin 2024’te yüzde 2,4 ve 2025’te yüzde 2,7 büyüyeceğini öngörmüştü.

Görünüme yönelik "ters rüzgarların" çok olduğuna vurgu yapılan söz konusu raporda, başta Euro Bölgesi olmak üzere önemli ticaret ortaklarında beklenenden daha yavaş toparlanma, kısıtlayıcı para politikaları ve jeopolitik gelişmelerin kötüleşmesinin bölge genelinde büyümeyi daha da negatif etkileyebileceği uyarısında bulunuldu.