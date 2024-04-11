Dünya Bankası’ndan Türkiye için flaş enflasyon tahmini

Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya ekonomileri hakkındaki raporunu yayınladı. Raporda, küresel ekonominin zayıflaması, sıkı para politikaları, Çin’deki yavaşlama ve düşük emtia fiyatları nedeniyle Avrupa ve Orta Asya’nın yükselen ve gelişmekte olan ekonomilerinde bu yıl bir yavaşlama bekleniyor.

Rusya ile savaşan Ukrayna’nın ekonomisinin büyümeye döndüğü ve Orta Asya’daki güçlü toparlanma nedeniyle Avrupa ve Orta Asya ekonomisinin geçen yıl yüzde 3,3 büyüdüğü belirtildi. Raporda, bu yıl bölge ekonomisinin büyüme hızının yüzde 2,8’e düşmesi ve gelecek yıl yüzde 2,7 büyümesi bekleniyor.

Dünya Bankası, Ocak ayındaki tahminlerinde Avrupa ve Orta Asya ekonomisinin bu yıl yüzde 2,4 ve gelecek yıl yüzde 2,7 büyüyeceğini tahmin etmişti.

BÖLGEDE YAŞAM MALİYETİ KRİZİ ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Raporda, Avro Bölgesi başta olmak üzere önemli ticaret ortaklarında beklenenden daha yavaş toparlanma, kısıtlayıcı para politikaları ve jeopolitik gelişmelerin kötüleşmesinin bölge genelinde büyümeyi daha da olumsuz etkileyebileceği uyarısı yapıldı.

Raporda, yavaş büyümenin, Rusya’nın Ukrayna’daki devam eden savaşı, pandemi ve 2022’de başlayan yaşam maliyeti krizi de dahil olmak üzere bölgenin son şoklarından toparlanmasını daha da geciktireceği belirtildi.

Enflasyonun, Avrupa ve Orta Asya’nın yükselen piyasaları ve gelişmekte olan ekonomilerinde, büyük ölçüde küresel enerji ve gıda fiyatlarındaki düşüşlerin etkisiyle beklenenden daha hızlı gerilediği belirtildi. Raporda, bölgedeki ortalama yıllık enflasyonun 2023 yılı başındaki %15 seviyesinden Şubat ayı itibarıyla yüzde 4,2’ye düştüğü belirtildi.

Raporda, ancak 2022’deki yaşam maliyeti krizinin, geçen yıl reel gelirlerdeki artışa rağmen haneleri etkilemeye devam ettiği belirtildi.

TÜRKİYE’DE ENFLASYONUN KADEMELİ OLARAK DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Türkiye ekonomisi hakkında değerlendirmelerin de yer aldığı raporda, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 3 ve gelecek yıl yüzde 3,6 büyümesi bekleniyor.

Dünya Bankası, Ocak ayındaki tahminlerinde Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,1 ve gelecek yıl yüzde 3,9 büyüyeceğini tahmin etmişti.

Raporda, makroekonomik konsolidasyon çabalarının iç talebi kısıtlayacağı belirtildi.

Bankanın raporunda, “Sıkı para politikasının etkisiyle enflasyonun Mayıs’ta zirve yaptıktan sonra kademeli olarak düşmesi beklenirken, net ihracatın artan katkısıyla 2024 yılından itibaren cari dengenin iyileşmesi öngörülüyor.” değerlendirmesi yapıldı.

Görünümün mevcut politika duruşunun devamına bağlı olduğu belirtildi. Raporda, görünüme yönelik risklerin dengeli olduğu belirtildi.

Raporda, yeni ekonomik yönetiminin artan itibarının daha fazla yatırım girişiyle sonuçlanabileceği, bunun da para biriminin istikrar kazanmasına ve ekonomik düzenlemenin hızlandırılmasına yardımcı olabileceği belirtildi.