Dünya basını Icardi ile Dzeko'nun kavgasını konuşuyor

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Dünya basını Icardi ile Dzeko'nun kavgasını konuşuyor
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tartışma yaşayan Icardi ile Dzeko gündem oldu.

Fotospor'da yer alan habere göre, Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray’ın mücadele ettiği 0-0 biten derbi karşılaşması dünya basınında haber oldu.

İtalya'dan Sky Sports: Fenerbahce-Galatasaray, Dzeko ve Icardi arasında sahada tartışma: İki eski Inter oyuncusu arasında kıvılcımlar yükseldi

Brezilya'dan Terra: Sıkıcı maçta F.Bahçe ile Galatasaray Türkiye şampiyonluğu için berabere kaldı

Fransa'dan Le Figaro: Galatasaray ile F.Bahçe, hayal kırıklığı yaratan mücadelenin sonunda birbirlerini etkisiz hale getirdi.

Arjantin'den TyCSports: Icardi ile Dzeko sıcak beraberlik sırasında kavga etti

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