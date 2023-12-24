Dünya basını Icardi ile Dzeko'nun kavgasını konuşuyor

Fotospor'da yer alan habere göre, Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray’ın mücadele ettiği 0-0 biten derbi karşılaşması dünya basınında haber oldu.

İtalya'dan Sky Sports: Fenerbahce-Galatasaray, Dzeko ve Icardi arasında sahada tartışma: İki eski Inter oyuncusu arasında kıvılcımlar yükseldi

Brezilya'dan Terra: Sıkıcı maçta F.Bahçe ile Galatasaray Türkiye şampiyonluğu için berabere kaldı

Fransa'dan Le Figaro: Galatasaray ile F.Bahçe, hayal kırıklığı yaratan mücadelenin sonunda birbirlerini etkisiz hale getirdi.

Arjantin'den TyCSports: Icardi ile Dzeko sıcak beraberlik sırasında kavga etti