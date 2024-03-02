Dünya bu evliliği konuşuyor. Oğlunun düğün kutlamasına servet harcadı. Sosyete 3 gün 3 gece sürecek kutlamaya akın etti

Dünyanın en zengin isimlerinden Hindistanlı iş insanı Mukeş Ambani'nin oğlunun düğününün ön kutlaması için dünya sosyetesi Hindistan'ın Jamnagar kentine akın etti.

Ambani'nin 28 yaşındaki oğlu Anant ve 29 yaşındaki çocukluk aşkı Radhika Merchant temmuz ayında evlenecek. Üç günlük ön kutlama için düzenlenecek etkinliklere Bill Gates, Mark Zuckerberg, Ivanka Trump, Hillary Clinton ve Butan kraliyet ailesi dahil 1200 kişi katılıyor.

RİHANNA JETLE GELDİ

Konuklar ve kutlamalarda sahneye çıkacak dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna kutlamalar için özel jetlerle gittikleri Hindistan'da çiçeklerle ve yerel danslarla karşılandı. Hindistan'ın önde gelen siyasetçileri, iş insanları ve sanatçıları da düğün kutlamasında yer alacak.

116 milyar dolarlık servetiyle Hindistan'ın en zengin, dünyanın da 9. en zengin kişisi olan Mukeş Ambani ve eşi Nita Ambani, 3 gün sürecek etkinlikler için küçük bir servet harcadı. Rihanna'ya 9 milyon dolar ödendiği belirtildi.

HALKA YEMEK ZİYAFETİ

Ünlü şeflerin dünya mutfağından menüler hazırlayacağı etkinliklerde yerel halka da yemek ziyafeti verildi. Ziyafette Anant ve müstakbel eşi köylülere elleriyle yiyecek dağıttı.

Kutlamalar öncesi 9 sayfalık bir kıyafet kuralı listesi konuklara dağıtılırken özel kuaför ve makyaj sanatçıları da hazır olacak.

Ambani'nin kızkardeşi Isha'nın 2018'deki düğünü 100 milyon dolara mal olmuştu ve sahneye Beyonce çıkmıştı. Ailenin bir diğer oğlu Akaş'ın düğününde de Coldplay sahne almıştı.