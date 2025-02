Dünya dart şampiyonu Littler'dan önemli zafer

Glasgow’da tarihi bir gece yaşandı: Genç oyuncu Luke Littler, zor bir mücadele sonrası Premier Lig’de ikinci gecenin galibi oldu. Dünya şampiyonu, finalde dünya birincisi Luke Humphries’i son sette 6-5 yenerek ikinci geceyi kazandı. 18 yaşındaki Littler, akşamın başında Rob Cross’a karşı 5-1 geriye düşmesine rağmen, inanılmaz bir geri dönüşle bu maçı 6-5 kazanmayı başardı.

Littler’ın finale çıkma yolunda gösterdiği performans, özellikle de Cross karşısında gösterdiği üstün mücadele, izleyenler tarafından büyük takdir topladı. Cross, maçta üç kez bitiş için dart atma şansı buldu ancak Littler, %54,5’lik bir check-out başarı oranı ve yaklaşık 105’lik bir ortalama ile kazandı. Littler, finalde ise Humphries karşısında 5-4 geriye düşmesine rağmen, son iki seti kazanarak galibiyetini ilan etti. Ayrıca, finalde 170'lik bir check-out yaparak büyük bir başarıya imza attı.

FİNALDE ZORLU ANLAR

Humphries, finalde karşılaştığı zorluklara rağmen mücadelesini sürdürdü. Sağ elindeki orta parmağında oluşan bir kesik nedeniyle bandaj kullanmak zorunda kalan Humphries, aynı zamanda tribünlerden gelen ıslıklarla da moral bozukluğu yaşadı. Ancak tüm bu zorluklara rağmen, 5-4’lük avantajını elde etti. Fakat Littler, son iki seti kazanarak 6-5'lik zaferi elde etti. Finalin başından itibaren iki oyuncunun da düşük performanslar sergilediğini belirten Littler, “Garip bir finaldi. İkimiz de iyi oynamadık,” diyerek maçın temposu hakkında yorumda bulundu. Littler, geceyi kazandıktan sonra 10.000 sterlinlik ödülün sahibi oldu.

Glasgow has been Nuke ☢️ ????



Luke Littler wins his first Premier League night as the Nuke stops Luke Humphries from going back to back



Luke Littler 6️⃣ - 5️⃣ Luke Humphries pic.twitter.com/dhG351ii41