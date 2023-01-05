Dünya devi 18 bin kişiyi işten çıkaracak

E-icaret devi Amazon, teknoloji endüstrisindeki çöküşün derinleşmesiyle birlikte şirket tarihindeki en büyük işten çıkarma dalgasına hazırlanıyor. Şirket dünya genelinde 18 binden fazla çalışanını işten çıkaracak.

Geçen yıl başlayan işten çıkarmaların daha önce yaklaşık 10 bin kişiyi etkilemesi bekleniyordu. Ancak gelen bilgiler bu tahminlerin aşılacağını gösterdi.

Yüksek enflasyon nedeniyle merkez bankalarının faizleri artırması ekonomik büyümeyi frenlerken bu durum en çok teknoloji şirketlerini vurdu.

Enflasyon, artan faiz oranları ve talep düşüşü, teknoloji şirketlerini maliyetleri düşürmeye zorlarken bu şirketler maliyetleri düşürmek için çalışanlarını işten çıkarmaya başladı. İşten çıkarma dalgasının son kurbanları Amazon işçileri oldu.

CEO AÇIKLADI

Amazon’un İcra Kurulu Başkanı (CEO) Andy Jassy, çarşamba günü personele konu ile ilgili bir not ileterek işten çıkarmalarla ilgili bilgi verdi. Buna göre, şten çıkarmalar, çoğunlukla Amazon’un perakende bölümünde ve insan kaynakları gibi kurumsal bölümlerde yoğunlaşacak.

Jassy, “Amazon geçmişte belirsiz ve zorlu ekonomik dönemleri atlattı. Bu değişiklikler, daha güçlü bir maliyet yapısıyla uzun vadeli fırsatlarımızı takip etmemize yardımcı olacak” dedi.

18 bin kişiyi kapsayan tenkisatın mevcut yavaşlama sırasında teknoloji şirketleri içinde şimdiye kadarki en büyük iş gücü kesintisi olacağı tahmin ediliyor. Bu durum, eylül sonu itibariyle 1,5 milyondan fazla çalışanı olan Amazon’un işgücünü yaklaşık yaklaşık yüzde 1 oranında azaltacağı anlamına geliyor.

HİSSELERİ YÜKSELDİ

İşten çıkarmalara Amazon yatırımcıları olumlu tepki verdi. Wall Street Journal gazetesinin bu planı duyurmasının ardından şirketin hisseleri yaklaşık yüzde 2 arttı.

Morgan Stanley ABD Hisse Stratejisti Mike Wilson teknolojideki işten çıkarmaların ekonomik büyümedeki yavaşlama karşısında kâr marjlarını korumada etkili olduğunu belirtti.

Wilson “Teknoloji devleri maliyetleri azaltmada iyi iş çıkaramaz çünkü bu şirketler büyümeye odaklanmışlardır. İşten çıkarmalar düşündüğünüzden daha uzun sürebilen ve daha ağır marj düşüşlerine yol açabilen süreçlerdir” dedi.

İŞTEN ÇIKARMALAR YAYILIYOR

Öte yandan Amazon, kitlesel işten çıkarmaların yaşandığı ilk teknoloji şirketi değil. Teknoloji devleri son dönemde birbiri ardına iş gücü kesintilerine gitmeye başlamıştı.

İşten çıkarmalar Microsoft, Amazon, Meta, Netflix, Twitter gibi devlerin yanında finansal teknoloji alanında çalışan şirketlere de sıçramıştı. Son olarak dün yazılım şirketi Salesforce işgücünün yaklaşık yüzde 10’unu azaltmayı planladığını duyurdu.

İşten çıkarmaları dijital ortamda takip eden Layoffs.fyi isimli internet sitesinin verilerine göre 2022’de dünya genelinde 1018 teknoloji şirketi 153 bin 678 bin kişinin işine son verdi.