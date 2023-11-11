Dünya devi 750 kişiyi işten çıkaracak. 34 bin 330 çalışanı var

Airbus savunma ve uzay birimlerindeki yeniden yapılanma kapsamında 750 kişiyi işten çıkaracak. Airbus Defence & Space'in 2022 sonu itibarıyla 34 bin 330 çalışanı bulunuyor.

Dünya devi 750 kişiyi işten çıkaracak. 34 bin 330 çalışanı var

NTV'nin haberine göre, dünyanın önde gelen havacılık şirketlerinden Airbus, işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Şirket, savunma ve uzay birimlerinde yeniden yapılanma kapsamında 750 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.
Açıklamayı yapan sendika kaynakları, bu değişikliğin şu anda zorunlu işten çıkarmalara yol açmasının beklenmediğini ve önümüzdeki iki yıl içinde istifa, emeklilik veya ölüm nedeniyle iş gücünde azalma ve işe alımlardaki azalma şeklinde olacağını belirtti.

Sözcü Airbus'ın işten çıkarma planını doğruladı ve birimleri büyüdüğü için bu işten çıkarmaların iş gücünde genel bir azalmaya sebep olmayacağını açıkladı.

Airbus Defence & Space'in 2022 sonu itibarıyla 34 bin 330 çalışanı bulunuyor.

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