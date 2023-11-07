Dünya devi iflas başvurusu yaptı. 119 şehirde hizmet veriyor

ABD’nin en önemli girişimci şirketlerinden WeWork 19 milyar dolarlık borcu nedeniyle iflas başvurusu yaptı.

KAYNAK: AA
Dünya devi iflas başvurusu yaptı. 119 şehirde hizmet veriyor

WeWork, ekim ayı başında yapması gereken bir borç ödemesini kaçırmıştı. Bu durum, şirketin resmi olarak iflasının ilan edileceği 30 günlük bir geri sayımı başlatmıştı.

Şirket geçen hafta borçların bir kısmının ödemesinin geçici olarak ertelenmesi için alacaklılarla anlaşma yapıldığını ve ödemesiz dönemin sona ermek üzere olduğunu duyurmuştu.

119 ŞEHİR DE HİZMET VERİYOR

Dünya çapında 119 şehirde hizmet veren şirketin hisseleri 2023’te yaklaşık yüzde 98,5 değer yitirdi. WeWork’ün piyasa değeri 44 milyon dolara geriledi.

Suudi destekli SoftBank Vision Fonu dahil yatırımcılar WeWork'e toplam 47 milyar dolara varan değerlemeyle yatırım yapmıştı.

im-832167.jpg

En büyük destekçisi SoftBank, girişimi desteklemek için on milyarlarca dolar harcadı, ancak şirket para kaybetmeye devam etti.

Ofislerin boşaldığı Kovid-19 salgını sonrası bile ofis alanlarını doldurmakta zorlanan WeWork’ün binalarının kira bedellerinin ve borçlarının ödenmesi gerekiyor.

WeWork'dan yapılan açıklamada, borçlarının yeniden yapılandırması için ABD İflas Kanunu'nun 11. Bölümü kapsamında alacaklı koruması talebiyle iflas başvurusunda bulunulduğu belirtildi.

İlgili Haberler
Koskoca uçağı görmedi. Motorun altına daldı
73 Yıllık Türk inşaat devi iflasın pençesinde. Yüzlerce kişi işsiz kalacak
Borsada hisseleri aniden çakılan dev şirket iflas bayrağını çekti
73 yıllık dev inşaat firması iflas etti! Öncü şirketler arasında yer alıyordu
Türkiye'nin inşaat devi adım adım iflasa gidiyor. Mülkleri icradan satılıyor
Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 142. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Rashica'nın hangi maçta oynayacağı belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir ile İsrail - Kosova maçı aynı tarihte oynanacak
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Rashica'nın hangi maçta oynayacağı belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir ile İsrail - Kosova maçı aynı tarihte oynanacak
Kasım ayında burçları neler bekliyor? Kasım aylık burç yorumları
Kasım ayında burçları neler bekliyor? Kasım aylık burç yorumları
Son Haberler
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar! Gündem
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflar!
Çağla Şıkel'in sevgilisi aileye girdi Magazin
Çağla Şıkel'in sevgilisi aileye girdi
Zehir tacirlerine baskın Gündem
Zehir tacirlerine baskın
Sürücüler dikkat! Yenilenen Bolu Dağı Tüneli trafiğe açıldı Gündem
Sürücüler dikkat! Yenilenen Bolu Dağı Tüneli trafiğe açıldı
Almanya her mülteci için 7 bin 500 avro ödeyecek Dünya
Almanya her mülteci için 7 bin 500 avro ödeyecek
Her yerinden vitamin akan besin ortaya çıktı. Bir avucu bile şeker hastalığı riskini azaltıyor. Kanseri önlüyor Sağlık
Her yerinden vitamin akan besin ortaya çıktı. Bir avucu bile şeker hastalığı riskini azaltıyor. Kanseri önlüyor
İsrail sivillere silah dağıtıyor. Bakan açıkladı Dünya
İsrail sivillere silah dağıtıyor. Bakan açıkladı