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  • Messi ve arkadaşlarının utanç gecesi. Dünya devi olsan ne yazar önce ahlaklı olacaksın

Messi ve arkadaşlarının utanç gecesi. Dünya devi olsan ne yazar önce ahlaklı olacaksın

Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin'in Hollanda'yı penaltı atışları sonrası elemesinin ardından Arjantinlilerin yaptığı hareket büyük tepki çekti.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 18:01
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Dünya devi olsan ne yazar önce ahlaklı olacaksın. Messi ve arkadaşlarının utanç gecesi

Messi ve arkadaşlarının utanç gecesi. Dünya devi olsan ne yazar önce ahlaklı olacaksın
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Messi bir dünya yıldızı. Arjantin takımı da futbol devi.

Ama Hollanda maçından sonraki hareketleri hiç yakışmadı, tarihi bir ayıp olarak dünya futbol tarihindeki yerini aldı.

Arjantin Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası çeyrek finalinde karşılaştığı Hollanda'yı seri penaltı atışları sonucu 4-3 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Ama penaltılar sonrası Arjantinli oyuncuların Hollandalı futbolculara yaptığı hareket büyük tepki çekti.

Hollandalı futbolcular penaltılarla kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyorlardı. O sırada Arjantinliler yanlarından geçti. Ama geçerken acı yaşayan Hollandalılara öyle hareketler yaptılar ki; işte bu hiç yakışmadı.

O kare sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar Arjantinli futbolcuların hareketini "Utanç verici" olarak yorumladı.

MESSI İLE WEGHORST'UN ARASI GERİLDİ

Arjantin'in yıldız ismi Lionel Messi mücadele sonrası Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst'a sert sözler sarf etti.
Weghorst'la karşılaşan Messi'nin Hollandalı oyuncuya, "Ne bakıyorsun aptal! Git buradan" şeklinde tepki gösterdiği iddia edildi.

Gazeteci Ricardo Rosety ise konuyla ilgili, "Messi ile Weghorst arasındaki gerginlik tünelde de devam etti. Agüero ile Lautaro ortamı yatıştırmaya çalıştı. Weghorst, Messi'nin formasını isteyip elini sıkmayı talep etti ancak Messi bunu kabul etmedi" dedi.

Röportaj esnasında sert sözler söyleyen Messi, hedefinde Weghorst'un olduğunu doğruladı. Bir açıklama yapan Arjantinli yıldız, "Maçlardan önce konuşmayı sevmiyorum. Hollanda'nın 19 numarası bizi provoke etti ve bir şeyler söyledi. Bence bunlar futbolda olmaması gereken şeyler. Herkese saygı duyuyorum, bize de saygı duyulmasını bekliyorum. Onların hocasının bize saygı duymadığını düşünüyorum. Yaşananlar maçın sıcaklığı ile gerçekleşti ve tabii ki orada kalacak" dedi.

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Haydi Endülüs
10.12.2022 20:09
Fas Finale Messi ye zopa geliyor inşallah  
 
Futbolkolik
10.12.2022 18:19
Messi iyi futbolcu olabilir ama insan olamamış birde Luka modric izledi herkes.macta sarı kart bile çıkmadı.bir de Messi ve Arjantin gördük..artım messiyi sevmiyoruz  
 
Ülkü turan
10.12.2022 18:17
Bir hirvatistan maçı izledik neredeyse sarı kart bile cikmaya..brezilyalı futbolculara gidip tek tek teselli eden ..birde Arjantin izledik maç sanki savaş gibi gecti..Messi mi modricmi .hangisi İNSAN  
 
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