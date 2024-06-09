Dünya devi Semih Kılıçsoy'un peşinde

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dünya devi Semih Kılıçsoy'un peşinde

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Avrupa'nın dev kulüplerini listesine girdi. Başta Bayern Münih ve Manchester City olmak üzere dev kulüpler Semih Kılıçsoy'u istiyor.

Beşiktaş'ta zorlu bir sezonun ardından parlayan yıldız, genç futbolcu Semih Kılıçsoy oldu. Attığı gollerle taraftarların yüzünü güldüren Kılıçsoy, 18 yaşındaki etkileyici performansıyla büyük kulüplerin radarına girdi.

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BAYERN MUNIH'TE SEMİH KILIÇSOY ATAĞI

Uzun bir aradan sonra ilk kez bir sezonu kupasız kapatan ve yeni teknik direktör olarak Kompany'i getiren Bayern Münih, transfer piyasasına hızlı bir giriş yaptı. Bavyera devi, genç yetenek Semih Kılıçsoy'a göz dikti.

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Semih Kılıçsoy'un menajeri Murat Teber'in, Bayern Münih'in yanı sıra Manchester City, Arsenal, PSG, Monaco, Bayer Leverkusen ve Stuttgart gibi takımların da genç oyuncuya ilgi gösterdiğini ifade ettiği belirtildi.

Ancak Beşiktaş ile Bayern Münih arasında herhangi bir temasın olup olmadığına dair bir bilgi verilmedi.

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ETKİLEYİCİ BİR SEZON GEÇİRDİ
EURO 2024 için Vincenzo Montella tarafından Türkiye milli takımına çağrılan Semih Kılıçsoy, bu sezon 35 maçta 12 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Genç futbolcunun sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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