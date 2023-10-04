Dünya devi şirket iflas etti. 220 yıllıktı Türk sofralarının vazgeçilmeziydi

İflas haberlerine her gün yenileri ekleniyor. 1794'de kurulan Almanya'nın en eski çanak çömlek üreticisi olan Zeller Keramik iflas etti. Şirket "Horoz ve Tavuk" desenli ürünlerini 1898 yılından beri üretiyordu.

Dünya devi şirket iflas etti. 220 yıllıktı Türk sofralarının vazgeçilmeziydi

Yeniakit'in haberine göre, dünya genelindeki ekonomik kriz dev şirketlerin iflas etmesine sebep oluyor.
Almanya'nın geleneksel şirketi Zeller Keramik iflas etti. Geçtiğimiz yıllarda dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ile başlayan iflaslar bitmek bilmezken her geçen gün çoğalıyor.

Ukrayna-Rusya savaşıyla adeta zirve yapan şirketlerin iflası küresel ölçekte tedirginliğe sebep oldu.
Son iflas haberi ise dünyaca tanınan küçük ev eşyası üretimi yapan 220 yıllık şirketten geldi. Şirket dünya çapında horoz ve tavuklu sofra takımlarıyla tanınıyor. Zeller Keramik, iflas nedeni olarak artan enerji maliyetleri ve daha az ürün satışını gösterdi.

1794'de kurulan Almanya'nın en eski çanak çömlek üreticisi olan Zeller Keramik uzun yıllardır zorluklarla mücadele ediyor. Şirket bundan önce 2007 yılında da iflas başvurusunda bulunmuştu.

Zeller'in geleneksel figürü olan "Horoz ve Tavuk" desen 1898 yılından beri üretiliyor. Fabrikanın bu geleneksel sofra takımı uluslararası olarak bilinen simgelerden.

Zeller Keramik'in ürünleri Türkiye'de bir çok evde kullanılıyordu.

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