Dünya devi şirket iflas etti. Dünyanın en küçük invertörünü geliştirmişti

Frankfurt yakınlarındaki Kriftel'de 2019 yılında kurulan ve merkezi Frankfurt yakınlarındaki Kriftel'de bulunan Alman güneş enerjisi şirketi Solarnative GmbH, iflas etti. Çalışan 130 kişi işsizler ordusuna katıldı.

Son yıllarda dünyanın en küçük invertörü olan "PowerStick"i geliştirdi, patentini aldı ve piyasaya sürdü. Bu, balkon enerji santrallerinde kullanılıyor. Şirketin iflası sektörde bomba etkisi yaptı.

Çarşamba günü Solarnative iş tahminlerini geri çekmiş ve potansiyel yatırımcılardan kısa süre içinde pazarlık yapmalarını istemişti. Genel Müdür Julian Mattheis "Dünyanın en küçük PV invertörünü çatı pazarına sunmak için yeni bir büyük yatırımcıya veya alıcıya bağımlı olduğumuz bir noktaya geldik" dedi.

Şirket bu yılın ilkbaharında bir tahvil yoluyla 20 milyon Euro'ya kadar taze sermaye toplamak istedi, ancak Mart ayı sonuna kadar sadece yaklaşık 1,24 milyon Euro tahsis edebildi. Yönetim daha sonra ek sermaye toplamaya çalışmıştı.