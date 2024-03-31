Dünya devi Türkiye'de fabrikasına kilit vurdu. Dünyadaki 15. fabrikasıydı. 700 Türk işsiz kaldı

Kaynak: Ege'ye Bakış
Dünya devi Türkiye'de fabrikasına kilit vurdu. Dünyadaki 15. fabrikasıydı. 700 Türk işsiz kaldı
İzmir Bergama’da bulunan LM Wind Power, resmi olarak kapatıldı. Dünyanın en büyük rüzgar türbini kanat üreticisi olan Danimarkalı firmada 700 Türk çalışıyordu.

İzmir Bergama'da bulunan ve 8 senedir faaliyette olan LM Wind Power, 27 Mart tarihinde resmen kapatıldı.

Dünyanın en büyük rüzgar türbini kanat üreticisi olan firma, Bergama’da 700 kişiye istihdam sağlamasıyla biliniyordu.

40 MİLYONLUK YATIRIM YAPTI

Dünyada sadece 15 fabrikası olan ve bunlardan biri de Bergama’da bulunan LM Wind Power, 2016 yılında Bergama için 40 milyon euroluk yatırım yaptı.

15. FABRİKASINI KURMUŞTU

Dünyanın en büyük rüzgar türbini kanat üreticisi olan Danimarkalı firma, 2016 yılında 15’inci fabrikasını Bergama’da kurma kararı almıştı.

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