Dünya devi Türkiye'deki şirketi satın alıyor. 10 binlerce kişi çalışıyor

Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol’un yemek ve market teslimat kolu Trendyol Go, ABD merkezli ulaşım devi Uber Technologies Inc. ile satın alma görüşmeleri yapıyor.

Bloomberg’in haberine göre, henüz kesinleşmeyen müzakereler, anlaşmasız da sonuçlanabilir. Trendyol Go, on binlerce kuryesiyle Türkiye’nin lojistik sektöründe önemli bir oyuncu. Ana şirketi Trendyol Group’un çoğunluk hissesi ise Çinli Alibaba’ya ait.

Uber, yemek teslimatı pazarında büyümeyi hedefliyor. Daha önce Postmates ve Drizly’yi satın alan şirket, Tayvan’daki Foodpanda girişimiyle de ilgilenmiş, ancak 250 milyon dolarlık fesih bedeliyle anlaşma iptal edilmişti. Trendyol Go’nun potansiyel satışı, Uber’in Türkiye pazarındaki etkisini artırabilir. Trendyol ise e-ticaret, lojistik ve finans teknolojilerinde büyümeye devam ediyor.

Satın alma gerçekleşirse, Trendyol Go’nun teknolojik altyapısı ve geniş kurye ağı, Uber’in global teslimat stratejisine güç katabilir. Ancak, rekabet kurulu onayı ve pazar dinamikleri, sürecin seyrini belirleyecek. Türkiye’deki tüketiciler ve kuryeler, bu olası anlaşmanın etkilerini yakından takip ediyor.