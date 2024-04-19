Dünya devleri yeni Messi'nin peşinde. Henüz 16 yaşında

Bundesliga devleri Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Leipzig, dev bir transfer yarışına girmeye hazırlanıyor.

16 YAŞINDAKİ MESSI'YI RADARINA ALDI

Almanya'nın 3 kulübü Fransa 5. Lig ekibi Dijon FCO B'de forma giyen 16 yaşındaki sol kanat oyuncusu Rayane Messi'yi kadrosuna katmak istiyor.

İlk adımı Borussia Dortmund attı ve Fransız ekibiyle temasa geçti.

Rayane Messi'ye Premier Lig'den de talipler çıktı ancak İngilizlerin, reşit olmayan yabancıların transferiyle ilgili mevzuat nedeniyle yakın tarihte onunla sözleşme imzalayamayacak.

EN GENÇ GOLCÜ OLDU

Messi, 12 Nisan'da Orleans ile oynanan maçta gol atarak Dijon tarihindeki en genç golcü oyuncu olarak tarihe geçti.

PROFESYONEL KARİYERİNİN İLK GOLÜNÜ ATTI

Ayrıca Rayane Messi, bu maçta profesyonel kariyerinin ilk golünü kaydetti.

FRANSA İLE GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Fransa U17 takımı ile gösterdiği performansla da dikkatleri üzerine çeken Messi, Avrupa U17 Şampiyonası'nda İngiltere attığı 2 golle Fransa'nın grubunu 1. sırada tamamlamasını sağladı.

Messi, Fransa'ya 20 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında Güney Kıbrıs'ta düzenlenecek olan EURO 2024'e katılma hakkı kazandırdı.

RAYANE MESSI KİMDİR?

2007 yılında Fransa'nın Sevr kentinde dünyaya gelen ve aslen Kamerunlu olan Rayane Messi, futbola Paris'teki Chaville'de başladı.

10 yaşında yere futbol okulunda eğitimine devam etmek için gittiği FC Versailles'in dikkatini çekti.

Rayane Messi'ye Monaco ve Rennes'in de transfer teklifi yapmasına rağmen Messi'nin ailesi, 2022'de Dijon'u seçti.

Genç yıldızın geleceği, tüm Fransız futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Diğer taraftan Messi'nin Dijon ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Rayane Messi'nin Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi ile herhangi bir kan bağı bulunmuyor.