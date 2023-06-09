Dünya Doktorları Derneği açıkladı: Depremin vurduğu illerde ihtiyaçlar hâlâ çok büyük

Dünya Doktorları Derneği Başkanı Hakan Bilgin, “depremde büyük yıkıma uğrayan illerde ihtiyaçlar hâlâ çok büyük” diyerek uyarılarda bulundu.

Dünya Doktorları Derneği açıkladı: Depremin vurduğu illerde ihtiyaçlar hâlâ çok büyük

Gerçek Gündem’in haberine göre; Kahramanmaraş depremleri yaklaşık 15 milyon insan etkilendiği biliniyor.

Dünya Doktorları Derneği Başkanı Hakan Bilgin, “Dünya Doktorları olarak, afetlerden etkilenen insanlara yerel sağlık altyapısı sürdürülebilir olana kadar destek vermeye devam ediyoruz” sözlerini kullandı.

Hakan Bilgin, depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Adana’da 50.783 kişi hayatını kaybettiğini belirterek “Depremlerle büyük yıkıma uğrayan illerde ihtiyaçlar hâlâ çok büyük” sözlerini kullandı.

“EN AZ 5 MİLYON KİŞİ ÜLKE İÇİNDE YERİNDEN EDİLMİŞ DURUMDA”

Depremler nedeniyle Türkiye'nin 34,2 milyar dolar olan hasar maliyetinin ülkenin gayri safi milli gelirinin yüzde 9'una eşit olduğunu söyleyen Bilgin, “Türkiye'de 300 binden fazla binanın yıkıldığı veya ağır hasar gördüğü biliniyor. Yaklaşık 15 milyon insan depremlerden etkilenirken, en az 5 milyon kişi ülke içinde yerinden edilmiş durumda. Yalnızca Türkiye'de 2 milyondan fazla insan, sağlık, hijyen ve içme suyu gibi temel hizmetlere sınırlı erişimi olan geçici barınma evlerinde kalıyor” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARA GÖRE ÇOK DAHA FAZLA ETKİLENEBİLİYOR”

Bilgin, “Dünya Doktorları, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı iş birliği ile Hatay’daki kadın ve çocuk dostu güvenli alanında depremlerden etkilenen otizmli çocukları ağırlıyor. Çocuklara verilen psikososyal desteğin yanı sıra Dünya Doktorları psikologları, otizmli çocukların anneleri ile tanışma ve gevşeme egzersizleri yapıyor ve psikoeğitim veriyor. Özellikle otizmli çocuklar doğal afet gibi durumlardan normal gelişim gösteren çocuklara göre çok daha fazla etkilenebiliyor” diye konuştu.

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