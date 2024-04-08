Dünya kıyametin eşiğinden döndü. Nükleer santrale 'Kamikaze' dalışı

Kaynak: DHA
Dünya kıyametin eşiğinden döndü. Nükleer santrale 'Kamikaze' dalışı
Rus ordusu, pazar günü bir kez daha Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri Harkov'a kamikaze drone'lar ve füzelerle saldırdı.

Artık çoğunlukla kamikaze silahlı insansız hava araçları ve füzelerin ateşlendiği bir savaşa dönüşen Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde, bugün Avrupa'nın en büyük nükleer santralinde yürekleri ağza getiren bir patlama gerçekleşti.

Rus ordusu, pazar günü bir kez daha Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri Harkov'a kamikaze drone'lar ve füzelerle saldırdı. Harkov Belediye Başkanı Igor Terekhov, şehirde birçok patlama meydana geldiğini, kentin merkezine ulaşan bir füze nedeniyle yaralılar olduğunu açıkladı.

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Bölge valisi Oleg Sinegubov ise, Rus füzelerinin şehir merkezindeki bir parka ve sanayi bölgesine isabet ettiği bilgisini verdi. Saldırılarda bir bina hasar gördü, bir garajda ise yangın çıktı.

Rus ordusu hafta sonu Harkov'da gerçekleştirdiği saldırılarda Batılı ülkeler tarafından Ukrayna'ya gönderilen SAMP-T uçaksavar füze sistemini imha ettiğini söylüyor.

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