Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde büyük bir sürpriz yaşandı.

D Grubu'nda liderlik umutlarını puan avantajını elinde bulundurarak son maça taşıyan Yeşil Burun Adaları, Evatini'yi 3-0'lık net bir skorla geçerek Kamerun maçına bakmaksızın tarihinde ilk defa Dünya Kupası'na katılım hakkı sağladı.

Maç sonunda sahaya atlayan Yeşil Burun Adalı taraftarlar Dünya Kupası Elemeleri'nin lider tamamlamanın sevincini yaşadı.

Grubun favorisi Kamerun ise elemeleri ikinci sırada tamamlayarak Dünya Kupası'na gidebilmek için play-off turunda mücadele edecek.