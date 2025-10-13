2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması kesinleşen ülke sayısı 21'e yükseldi.

Dünya Kupası Afrika Elemeleri son haftasında I Grubu mücadelesinde Gana, Komorlar'ı konuk etti. Ev sahibi ekip 47. dakikada Mohammed Kudus'un attığı sahadan 1-0 galip ayrıldı.

25 puanla I Grubu'nu lider tamamlayan Gana, Dünya Kupası biletini kaptı. Sezon başında Fenerbahçe'den Spartak Moskova'ya transfer olan Alexander Djiku, 90 dakika görev yaptı. Başakşehir'de forma giyen Jerome Opoku ise yedekler arasında yer aldı.

Gana'nın yanı sıra Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Özbekistan, Yeni Zelanda, Mısır, Fas, Tunus, Cezayir, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay ve Uruguay, şu ana kadar Dünya Kupası'nda yer almayı garantileyen diğer takımlar oldu.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026'da düzenlenecek.

Ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak.