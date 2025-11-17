FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, bugün Karadağ ile Hırvatistan arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu maçını yönetecek. Grupta Hırvatistan Dünya Kupası'na gitmeyi garantiledi. 9 puanlı Karadağ'ın ise grupta bir iddiası bulunmuyor.

Karadağ'ın Podgorica şehrindeki Gradski Stadyumu'nda TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Karşılaşmada Kadir Sağlam dördüncü hakem, Fedayi San (İsviçre) VAR, Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev yapacak.