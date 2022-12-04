Ülkesi elenince televizyonu bıçakladı

Dünya Kupası’nda Meksika’nın elenmesi Meksika’da büyük bir şok yaratırken, bir taraftar hırsını televizyondan aldı.
Meksika'nın Suudi Arabistan'ı yendiği maçta hakemin bitiş düdüğüyle birlikte televizyon ekranını yumruklamaya başlayan taraftar, daha sonra ekrana bıçak sapladı, kullanamaz hale gelen televizyondan sonra hüngür hüngür ağladı.
Görüntüyü 4 milyona yakın takipçisi olan gazeteci Chumal Torres Twitter’dan paylaşınca sosyal medya yıkıldı.
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