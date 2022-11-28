Endonezya kupada yok ama her maçta damgası var

Çünkü Katar 2022'nin resmi maç topu Al Rihla(yolculuk) Endonezya'nın PT Global Way tarafından Doğu Java eyaletinde üretiliyor.

2000'den fazla işçinin çalıştığı bu fabrikanın yetkilisi Ahmad Dawami, resmi maç topunun bölge için bir gurur kaynağı olduğunu ve 2020'den bu yana yerel ekonomiye çok ihtiyaç duyulan bir destek sağladığını söyledi.

Arapça “yolculuk” anlamına gelen Al Rihla, Adidas ortaklığıyla yapılıyor. PT Global Way ayrıca dünya çapında ihraç edilen spor malzemeleri üretmek için PUMA, UHLsport ve Mizuno ile birlikte çalışıyor.

Dawami, fabrikada 1 milyon adet hediyelik futbol topunun üretildiğini ve Dünya Kupası kutlamaları kapsamında Brezilya, İngiltere, ABD, Almanya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderileceğini söyledi.