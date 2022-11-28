Kamerun'da kaleci Onana kadro dışı bırakıldı

Kamerun Milli Takımda bugünkü Sırbistan maçı öncesi şok bir gelişme yaşandı ve kaleci Andre Onana kadro dışı bırakıldı.
Afrika ekibin maç toplantısında Onana'nın kaleci stili konusunda teknik direktörle tartıştığı öğrenildi.
Kamerun Milli Takımda bugünkü Sırbistan maçı öncesi şok bir gelişme yaşandı ve kaleci Andre Onana kadro dışı bırakıldı.
Afrika ekibin maç toplantısında Onana'nın kaleci stili konusunda teknik direktörle tartıştığı öğrenildi.
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