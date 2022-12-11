Mbappe 'Altın Ayakkabı'da Messi'nin önünde

2022 Dünya Kupası'nda yarı final maçları öncesinde 'Altın Ayakkabı' ödülünde Fransız yıldız Kylian Mbappe önde bulunuyor.
En çok gol atan futbolcuya verilecek ödül için şampiyonada 5 gol atan Mbappe ilk sırada yer alıyor.
Mbappe'yi 4’er golle Arjantinli Lionel Messi ile Fransız golcü Olivier Giroud takip ediyor.
Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda 6 kez rakip fileleri havalandıran İngiltere'nin yıldız futbolcusu Harry Kane bu ödülü kazanmıştı.
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