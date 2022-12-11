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Mbappe 'Altın Ayakkabı'da Messi'nin önünde

Dünya Kupası'nda Mbappe gol krallığında zirvede.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 19:03
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Dünya Kupası'nda Mbappe 'Altın Ayakkabı'da Messi'nin önünde

Mbappe 'Altın Ayakkabı'da Messi'nin önünde
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2022 Dünya Kupası'nda yarı final maçları öncesinde 'Altın Ayakkabı' ödülünde Fransız yıldız Kylian Mbappe önde bulunuyor.

En çok gol atan futbolcuya verilecek ödül için şampiyonada 5 gol atan Mbappe ilk sırada yer alıyor.

Mbappe'yi 4’er golle Arjantinli Lionel Messi ile Fransız golcü Olivier Giroud takip ediyor.

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda 6 kez rakip fileleri havalandıran İngiltere'nin yıldız futbolcusu Harry Kane bu ödülü kazanmıştı.

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